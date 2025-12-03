樂見《台灣保證實施法案》 白營提醒賴政府：密切觀察美中互動

針對川普簽《台灣保證實施法案》，民眾黨3日表達樂見，但同時也提醒民進黨政府，必須以更務實的外交判斷，密切觀察接下來的美中互動。（中時資料照，袁茵攝）

美國總統川普於美東時間2日已簽署《台灣保證實施法案》，要求國務院每5年定期檢視、更新、改善與台灣往來相關規範。對此，民眾黨表達樂見，但「外求盟友，必先內修實力」，必須強化自身各方位實力、提升科技產業的不可取代性，且制度之門被開啟，不代表華府會立即跨出實質一步，台灣政府須以更務實外交判斷，密切觀察接下來美中互動。

針對川普簽署《台灣保證實施法案》，民眾黨表示樂見，認為此法案有助於提升台美互動的透明度、穩定度與制度化，並為雙邊關係提供更具韌性的進展空間，向區域釋放出明確的穩定訊號。

民眾黨指出，民眾黨一貫主張，台灣應積極扮演區域和平穩定的平衡點，而非淪為被動的交易棋子，然而「外求盟友，必先內修實力」，台灣必須強化自身各方位的實力、提升科技產業的不可取代性，並以穩定充足的能源建構經濟韌性，唯有具備足夠的自我實力與戰略價值，國際上的友台制度才能真正轉化為長遠可靠的安全保障。

民眾黨提及，同時制度之門被開啟，不代表華府會立即跨出實質一步，川普政府是否真正運用這些工具，仍取決於美中關係的利益盤算，特別是為了不破壞未來可能的「川習會」氣氛，因此台灣政府必須以更務實的外交判斷，密切觀察接下來的美中互動，掌握這場正在形成中的動態關係。

