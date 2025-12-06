樂觀期待降息 道瓊漲104點 那指漲72點

其他人也在看
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
台積電.鴻海.緯穎現階段怎進場？ 李永年：有機會再20%以上漲幅
今年台股前3季EPS排行前10名出爐，第一名是緯穎(6669)200.85元，第二名是大立光(3008)109.06元，第三名則是川湖(2059)66.35元，聯發科(2454)則排第51.76元，台...華視 ・ 22 小時前 ・ 7
0050換股「四進四出」刪這4檔、列入南亞科
[NOWnews今日新聞]規模已達9987億元的、接近兆元級的台股國民ETF元大台灣50（0050），追蹤指數「富時臺灣50指數」今（5）日公布第四次成分股定期審核結果，此次調整「四進四出」並展現強烈...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 發起對話
吃到輝達SoCAMM2紅利！「這檔記憶體股」爆量漲停 買盤狂湧搶上車
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI與HPC需求急增點火記憶體熱潮，近日市場再傳出三星電子拿下輝達新一代SoCAMM2記憶體規格逾半供應量後，相關受惠族群全面...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
營建族群倒一片！中工挫逾2% 分析師續看空
營建類股今（5）日普遍承壓，類股跌幅約落在0.3%至0.5%之間，其中中工（2515）下跌2.5%、國產（2504）跌逾1.7%。啟發投顧分析師白易弘表示，營建股仍籠罩在第七波信用管制陰影下，成交量萎縮、資金動能平淡，整體格局持續偏空震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
瘋搶南亞科、華邦電！三大法人狂砸51億掃貨4.5萬張 外資「這檔」連8買17萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（5）日開高走高，終場加權指數收在27980.89點，上漲185.18點，漲幅0.67%，成交量為4459.18億元；台股周線則收漲354....FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
重返2億元大關！宏達電11月營收2.98億元、年減逾8%
智慧型手機與虛擬實境廠商宏達電hTC（2498）今（5）日公布最新自結合併營收，11月自結合併營收為2.98億元、年減8.68%，前10月累計自結合併營收為26.09億元、年減2.85%。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 6
睽違一個月！緯創爆量「發爐」重返150元大關 分析師：中實戶低接出量
AI伺服器代工大廠緯創（3231）今（5）早盤以146元平盤開出後迅速上漲，盤中最高一度飆4.79％至153元，睽違一個月重返150元大關，開盤50分鐘成交量即突破5.1萬張，躍居台股第二大交易量個股。運達投顧分析師陳石輝表示，市場上有許多「中實戶」持續在140至145元附近低接，使得籌碼相對穩定，一旦出量，就容易推動股價快速上攻。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
盤後籌碼／外資連三買砸103億 掃貨這2檔金控逾10萬張！
台股（4）日延續震盪整理格局，盤中在金融與電子族群輪動下加權指數終場微漲2點收27,795點，成交量3,883億元。三大法人合計買超105億元，其中外資單日買超103億元，顯示低接買盤持續回流；投信則小幅賣超11億元，自營商買超13億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
外資狂掃368億權值股走強 台股甩尾收高周線續紅/勞工有話說！支持周休三日飆近九成 零售業卻招不到人/健策飆3060元新天價 千金股版圖洗牌｜Yahoo財經掃描
投資人持續消化就業與景氣數據、靜待下周登場的FOMC會議，以及市場押注聯準會12月再降息一碼的機率逼近9成，在降息預期升溫下美股四大指數4日漲跌互見。道瓊工業指數小跌0.07%，那斯達克指數上漲0.22%，標普500指數上漲0.11%，費城半導體指數則下跌0.89%。科技股表現部分同樣漲跌分歧，輝達股價勁揚2.11%；Meta傳出大砍元宇宙預算，可能伴隨大量裁員，股價反倒大漲3.43%；英特爾則重挫7.45%；台積電ADR下跌0.85%。 亞股今日走勢偏多，日股重挫1.05%；韓股上漲1.78%，港股漲0.58%，上證指數也有走強0.7%的表現，整體區域股市從前一波回落中略見回穩跡象。 台股今（5）日承接美股科技股走揚與降息預期樂觀情緒，早盤開高後一度在平盤附近震盪，尾盤在權值股與機器人概念股齊力拉抬下甩尾走高，加權指數終場大漲185.18點、收27,980.89點，漲幅0.67%，成交值放大至4,459.18億元。本周累計上漲354點、周K連2紅。權值股普遍收漲，台積電(2330)上漲15元至1460元，聯發科(2454)、日月光投控(3711)、鴻海(2317)漲幅均逾1%，成為指數攻高主力；盤面主軸則由機器人族群領軍，穎漢(4562)、羅昇(8374)、喬福(1540)、慧友(5484)亮燈漲停，達明(4585)、台灣精銳(4583)、協易機(4533)同步大漲，光通訊股光聖(6442)、IET-KY(4971)在換股結盟題材加持下交投同樣熱絡，為指數攻高增添火力。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 21 小時前 ・ 15
川投顧點火機器人暴衝 資金狂追八檔飆漲停/華航鳳凰城首航話題夯 搶攻台積電商旅潮/BDI連漲掀散裝熱浪 航海王回來了｜Yahoo財經掃描
最新經濟數據顯示美國服務業PMI續站擴張區間、ADP就業報告卻意外轉弱，強化聯準會12月再降息一碼機率逼近9成的預期，美股四大指數3日全面收高，道瓊工業指數大漲0.86%，那斯達克指數上漲0.17%，標普500指數上漲0.3%，費城半導體指數勁揚1.83%。盤面上，微軟因市場盛傳調整AI軟體銷售配額引發雜音，股價終場仍跌約2.5%，美光宣布全面退出Crucial消費型記憶體業務、專注AI與資料中心需求，股價同步承壓下挫2.23%，不過微晶片科技、安森美等半導體個股則在財測與合作題材帶動下雙雙勁揚逾一成，成為費半指數撐盤要角；在AI伺服器與降息想像加乘下，台積電ADR跟隨半導體族群走強，上漲1.15%。 亞股今日表現分歧，日股大漲2.33%，重新站穩5萬點之上，韓股小跌；而港股小幅走揚，上證指數則是走弱。 台股方面，今（4）日早盤隨美股利多開高，但權值電子走勢疲弱、盤中賣壓一度出籠，加權指數高低震盪逾240點，終場僅小漲2.67點、收27,795.71點，成交值縮小至3,890.79億元；台積電(2330)盤中回探月線，終場小跌5元收1,445元，由鴻海(2317)、聯發科(2454)勉力撐盤。盤面多頭火力則集中在政策與報價題材，散裝航運受海岬型船運價單日飆逾一成、BDI連日上攻激勵，裕民(2606)、新興(2605)、慧洋-KY(2637)、中航(2612)、四維航(5608)盤中紛紛亮燈鎖死；同時市場盛傳川普政府明年將祭出機器人相關行政命令，帶動機器人概念股所羅門(2359)、昆盈(2365)、達明(4585)、羅昇(8347)、穎漢(4562)、和椿(6215)、新漢(8234)、慧友(5484)集體攻上漲停，金融權值如富邦金(2881)、國泰金(2882)穩健走揚，成為指數守穩五日線的另一道支撐。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 8
光聖入股IET 強攻矽光子 象徵光通訊布局延伸至關鍵半導體材料
光聖入股IET，劍指矽光子。光通訊股王光聖昨（4）日與磊晶大廠英特磊IET-KY（簡稱IET）共同宣布，雙方將透過換股深...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
記憶體瘋漲 十天翻一倍 PC品牌商 賣一台虧一台
韓媒報導，記憶體報價10月來瘋狂上漲，導致PC品牌商成本大增，甚至陷入「賣一台虧一台」窘境。記憶體大缺貨，價格飆漲，重傷...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
AI供應鏈吃香喝辣！台積電、南亞科、華邦電勁揚 「PCB大廠」一度漲停噴8.31%炸167億成交額
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於龍頭股台積電（2330）上漲，以及記憶體族群如華邦電（2344）、南亞科（2408）等齊揚，台股大盤今（5）日收紅漲185.18...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
台積電漲15元至1460元！專家看多：先不追高
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳示警「AI版一帶一路」恐上演，台積電（2330）今（5）日一度跌5元至1440元，隨後在平盤價1445元附近震盪，專家表示，「AI一帶一路」說對台積電影響不大，今天收盤若沒有突發性利空，仍有機會開小紅。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 9
台積退出GaN、力積電代工、嘉晶卡位 法人評點買進個股一次看
[Newtalk新聞] AI、伺服器、高速傳輸以及國防科技等多重動能帶動下，市場走勢呈現分歧但仍具長線成長潛力。整體來看，半導體供應鏈自2025年起逐步步入健康循環，包括IC設計、晶圓代工、記憶體、PCB與散熱等領域皆展現出不同程度的復甦跡象；同時，AI PC、AI伺服器與軍用無人機等新興應用亦正成為產業的重要推升力道。 以下是國泰證期今天(5日)早盤後整理解析市場聚焦個股名單與產業動向，包括面板驅動IC、RF、伺服器、記憶體控制器、高速傳輸、GaN化合物、PCB與散熱等主要族群，評估其2025–2026年的成長展望與獲利能力。 嘉晶 (3016) 台積電退出GaN，力積電代工。2026年切入AI伺服器，EPS 0.25/1.31元，維持買進。 聯陽 (3014) 毛利率53.1%，EPS 2.36元。4Q25營收估季減15%，毛利率持穩。2025/2026 EPS 8.9/9.07元，維持買進。 聯詠 (3034) 25年營收估衰退2.08%，26年年增6.1%。EPS 26.39/29.28元，維持中立。 穩懋 (3105) 11月營收16.21億元，年增29.6%。4Q25營收4新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
連4天掃貨！外資加倉萬張00878至9.1萬張 再斥4.2億抱緊這3檔千億級ETF
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（4）日收27,795.71點，漲2.67點或0.01%。股民超過169萬人的國民ETF國泰永續高股息（00878），自11月18日除...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
明明勞退金額都一樣！他「做錯1決定」，十年後資產慘輸千萬…退休金放ETF翻4倍，50後必學複利策略
在物價飛漲的年代，多數人普遍認為靠退休年金不足以保障老年生活，但對於理財的觀點不同，卻可能使資產出現巨大差異。日媒報導，兩名男子退休時都領了約新台幣6百萬元的勞退金，其中一人將部分資金投入市值型ETF，另一人則放定存。結果十年過去，前者資產翻成4倍；後者則因通膨等因素，資產大幅縮水，不得以解除定存、動用存款。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 6
散裝船熱漲後急凍！國家隊進場撿便宜 砸近億元猛掃「這檔指標股」居冠
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（5）日開高震盪，盤中一度翻黑下挫，終場加權指數上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點，八大官股昨合計賣超66...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
台股開盤》F4電子領軍推升大盤！記憶體、玻纖布缺貨漲價成焦點
[Newtalk新聞] 台股今天(5日)開紅小漲27點，最高來到27832點。上櫃與電子揚升。金融類股下挫。重要電子權值股，約9點10分前，台積電漲5元、來到1450元。鴻海漲2元、來到230元。廣達漲2.5元、來到297元。聯發科漲35元、來到1440元。台達電漲1元、來到1000元。 分析師葉俊敏表示，台股昨天收27795點，成交量3883億元，支撐20日均27385。量縮原因：靜待FED降息與待輝達上攻。 以下是葉俊敏盤點市場聚焦族群個股與產業動向：中小型股、題材股(銅價、散裝運價、機器人)、營收題材、法說。 散裝：裕民、台航。 銅：第一銅、華榮。 機器人：所羅門、達明。 創見：11月營收年增146%。 至上：11月營收年增81% 創新高。 邁科：11月營收年增111% 同期新高。 IET-KY與光聖換股結盟：以增資發行新股方式；換股比例為每 5.1 股IET-KY換發1股光聖。 缺貨漲價關鍵報告：記憶體與玻纖布 南亞科：DRAM每月6萬片 2026成DDR4全球最大廠。 華邦電：DRAM每月2.5萬片 Flash每月4萬片(其中NAND1.5萬片) 。 群聯：NAND Flas新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話