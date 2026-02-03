樂觀看景氣 黃晴雯：今年SOGO全台業績拚年增10%

（中央社記者曾智怡台北3日電）遠東SOGO董事長黃晴雯今天表示，台美關稅底定消除市場不確定性，加上台灣AI產業鏈蓬勃、內需動能回升，她樂觀看待今年景氣；至於遠東SOGO，隨著大巨蛋商場全區開幕，今年全台業績估年增10%，上看新台幣573億元。

黃晴雯指出，台灣零售業去年終結連續9年正成長、呈現微幅衰退，但今年1月銷售數字可見，尤其是精品回溫，加上台經院近日上修台灣經濟成長率至4.05%，因此正面樂觀看待今年景氣。

她點出3項關鍵因素，包括台美關稅談判底定，不確定因素消退；AI產業鏈發燒正面效益以及台灣內需市場回溫且股市熱，預期今年會「安定成長」。

針對遠東SOGO今年展望，黃晴雯表示，今年位於大巨蛋的遠東SOGO Garden City全區開幕後，將是台北市中心最大複合商場據點，估今年可挹注集團76億業績。去年遠東SOGO全台業績520億、持平前一年，今年目標573億，成長10個百分點。

至於Garden City開幕時間點，她說，將配合政府檢查速度，目前進度順利，預計上半年全區開幕。

黃晴雯強調，大巨蛋商場將「停留經濟」發揮最極致，包括親子、化妝品、運動、餐飲等，從一站式購足到「滿足」全客層消費者， 也將形成消費聚落，和周邊演唱會、夜經濟結合，更可與忠孝復興附近「忠孝商圈」連結為「東區廊帶」，近期東區商圈空置率已顯著下降，租金也逐步回升。

她指出，Garden City在2027年全年可貢獻100億，換言之，2027年遠東SOGO全台業績勢必突破600億。

此外，農曆春節將至，黃晴雯說，今年福袋亮點多，除初一、二、三送商務艙機票，黃金、鑽石、iPhone都可抽得到，過年檔期目標40億。（編輯：林淑媛）1150203