樂迷8年等待 曾宇謙攜手環球音樂推新作

（中央社記者趙靜瑜台北11日電）睽違8年，小提琴家曾宇謙宣布與環球音樂合作新專輯，預計今年推出，計劃於農曆年後赴歐洲錄製。

根據環球音樂發布的新聞資料，曾宇謙近日造訪環球音樂台北總部新址，在環球音樂台灣董事總經理謝定原帶領下，感受嶄新空間。

曾宇謙表示，總部牆上陳列著樂團披頭四（The Beatles）、流行歌手泰勒絲（Taylor Swift）等跨世代巨星照片，更有古典樂壇標竿如安‧蘇菲‧慕特（Anne-Sophie Mutter）、鋼琴家趙成珍及王羽佳等大師，「這些厲害的前輩都是我習琴以來的標竿。」

距離上一張專輯已屆8年，面對樂迷的高度關切，曾宇謙鬆口坦言「是時候了」，「這是一個新的出發，我自己也等了許久。」

曾宇謙透露，目前已有兩個錄音計畫同步進行中，首張新作預計今年推出，第二部則有望於明年接力登場。（編輯：吳素柔）1150211