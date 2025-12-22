樂透中3.1億！父母決定欺騙小孩「只中31萬」 親揭獎金用途規劃

一對居住在北岸、年約四十多歲的夫婦，日前意外贏得高達1500萬澳元（約新台幣3.1億元）的樂透頭獎。圖／翻攝自pexels

澳洲珀斯（Perth）一對居住在北岸、年約四十多歲的夫婦，日前意外贏得高達1500萬澳元（約新台幣3.1億元）的樂透頭獎，為人生帶來巨大轉折。然而這對夫婦卻選擇對孩子隱瞞真實金額，決定只告訴他們「中了1.5萬澳元（約新台幣31萬元）」，希望孩子能維持原有的價值觀與努力態度。

根據外媒報導，這對原籍伊朗、現於澳洲經營生意的夫婦表示，妻子過去長期購買由系統隨機選號的Slikpik彩票，但在16日開獎前，她臨時決定改用家人最喜愛的一組號碼，沒想到因此幸運中獎。

妻子回憶，開獎當晚她對照號碼時「幾乎不敢相信自己的眼睛」，但興奮之餘仍感到困惑，甚至一度向人工智慧聊天服務求證，卻被誤告未中獎，讓她相當沮喪。直到丈夫下班返家後再次仔細核對彩票，並主動聯繫西澳彩票公司 Lotterywest，才正式確認這筆巨額獎金。

確認中獎後，夫妻倆整晚難以入眠，對未來充滿期待。他們已規劃好獎金用途，包括清償房貸，並帶全家進行一趟奢華的海外假期。不過他們強調不會因此退休，也不會過度寵溺孩子，「金錢並非萬能，我們希望孩子們明白，他們必須像我們一樣努力奮鬥」，妻子表示，希望透過低調處理中獎消息，讓孩子持續培養責任感與勤奮精神。

另一方面，Lotterywest也指出，西澳Oz Lotto的彩票銷售長期回饋社區。根據統計，相關銷售收入已透過撥款計畫，為西澳各地社區項目籌集超過9200萬澳元。西澳彩票公司發言人佐伊・溫德（Zoe Winder）表示，感謝所有彩民的支持，讓彩票不僅改變得主的人生，也能持續為社區帶來正面影響。



