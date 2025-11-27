樂透！ 鴻勁上市股價衝3千 股民嗨：最多賺150萬

測試設備廠鴻勁精密正式掛牌上市。（圖／TVBS）

測試設備廠鴻勁精密今(27)日正式掛牌上市，上演蜜月行情，股價最高一度衝到3000元，大漲1505元，創史上個股上漲金額新高，如果抽中的投資人在高點賣出，1張就能大賺約150萬，就像中樂透，專家分析，鴻勁擁有寡占的優勢，加上外資法人圈看好2026年的成長，都成為股價飆高原因。

測試設備廠鴻勁精密正式掛牌上市。（圖／TVBS）

磅礡鼓聲彰顯氣勢，測試設備廠鴻勁精密週四正式掛牌上市，首日上演蜜月行情，早盤以2710元開出，最高一度衝到3000元，大漲1505元，創史上個股上漲金額新高，簡直漲一個台積電的股價，躍上第五大千金股，如果投資人抽中，在高點賣出，1張就能大賺約150萬，收盤則來到2940元。鴻勁精密董事長謝旼達：「當然是很高興，但是我們就是還是要把本業做好，把業績做好，目前我們就盡力把需求做好。」

廣告 廣告

鴻勁精密掛牌上市，首日上演蜜月行情。（圖／TVBS）

從黑手變成AI晶片守護者的鴻勁，在後段測試分選機居市場領導地位，可說是在CoWoS先進封裝製程中扮關鍵角色，輝達沒了鴻勁更難出貨。算下來這次公開承銷3299張，20萬人搶申購，最後合格申購約17萬筆，不過中籤率只有1.84%。投資達人陳重銘：「我有抽，但我槓龜，因為那個機率真的是很低，你就算用100個帳戶去抽，也很難抽中。」反觀幸運兒則紛紛樂開懷，因為百萬大紅包立刻入袋。股民翁先生：「抽中一張，在鴻勁股價2710元就賣掉了，現賺120萬，當然是很開心。」

專家分析，鴻勁擁有寡占的優勢，加上外資法人圈看好2026年鴻勁的成長，都成為股價創新高的原因之一。分析師陳石輝：「整個股價也大概你看，它等於是漲一倍了，一天就漲一倍了，那當然這個漲幅也是相當驚人，雖然法人後勢是看好，但是我認為短線上大家就不宜急著去追。」千金俱樂部再多一名全新猛將，接下來鴻勁如何成長，也成為投資人關注焦點。

更多 TVBS 報導

改寫AI版圖？Meta傳採購Google晶片 輝達股價應聲崩跌近3%

台積電產能滿載至2027 美媒曝3理由：年底前不買會後悔

美股指數大跌原因曝！黃金、比特幣逆勢漲 專家曝投資者「1心態」

AI熱潮不減 輝達微軟對Anthropic投資150億美元

