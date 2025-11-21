樂遊竹縣套票開賣 99元暢遊獅山線

獅山線「樂遊竹縣套票」限量開賣，讓您一票搞定竹縣吃喝玩樂。（竹縣府提供）

記者彭新茹∕新竹報導

新竹縣政府推出全新四款「台灣好行樂遊竹縣套票」，最低九十九元起即享有獅山線公車一日無限次搭乘，並可加選在地美食、手作體驗、伴手禮或遊程體驗等多元內容。套票即日起於ibon售票系統限量開賣，鼓勵民眾以更低碳、便捷的方式暢遊竹縣。

縣長楊文科表示，獅山線串聯竹北、竹東、北埔、峨眉等熱門景點，是親子、戶外旅遊與自由行旅客最常選擇的路線。此次全新推出「樂遊竹縣套票」，整合客家美食、文化體驗到戶外遊程，讓旅客能以一票體驗更多竹縣風景，打造更輕鬆的旅遊方式。

交通旅遊處長陳盈州指出，這次於ibon系統推出的四款套票皆包含「獅山線公車一日無限搭乘券」，並依不同需求規劃四大主題，分別有九十九元人氣美食套票，可兌換內灣彭老師野薑花粽兩顆，或哈客愛養生擂茶飲品一杯；二百九十九元手作體驗套票，提供絹印ＤＩＹ或客家擂茶ＤＩＹ，適合親子與喜愛文化體驗的旅客。三百八十九元伴手禮套票，含擂茶隨身包十六入，或隆源餅行客家餅禮盒；五百九十九元遊玩體驗套票，可至尼普頓馬術創藝園區體驗騎馬，感受自然與休閒結合的特色旅程。四款套票涵蓋吃、玩、購等面向，讓旅客一次滿足所有需求。

為推廣新套票，縣府同步推出「皮皮獅瘋套票」主題活動，將於十二月七日下午一時卅分在竹東「Wah!幾散竹東」登場，現場將舉辦趣味闖關遊戲，竹縣人氣最高的吉祥物皮皮獅也會到場與民眾同樂，完成指定任務即可兌換擂茶一杯，數量有限。