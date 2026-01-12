「樂遊醉美金門」縣府祭限量特製霧橋酒！2/1起遊金門領好酒

▲2026樂遊醉美金門。

【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣政府為鼓勵遊客來金旅遊，祭出「2026樂遊醉美金門-遊金門領好酒」活動，與金門酒廠股份有限公司、昇恆昌股份有限公司-金湖廣場店及地區觀光產業公(工)協會共同合作，推出遊金門送限量一萬瓶之300ml霧橋酒品活動，期程將自115年2月1日起至3月31日止(或至本專案酒品贈完為止)，金門縣府拚振興，卯足全力吸引遊客遊金門，把錢留在金門消費，期待再創觀光經濟高峰！

金門縣縣長陳福海表示，本次活動與金酒公司合作，推出限量特製「霧橋海300ml」酒款，即多次於縣府主管會報特別指示觀光處規劃觀光淡季振興活動，希望由縣府作為領頭羊的觀光角色，結合金酒公司酒品優勢，以及觀光產業配套協助，透過限量酒品成功達成三方互利效益，實質提振觀光財的振興措施。

廣告 廣告

縣府觀光處處長許績鑫指出，觀光處為帶動觀光效益，多次與金酒公司及各觀光產業代表開會協商，於會中激盪各種想法，研議本次活動。本要點獎助對象須為年滿18歲，且符合以下資格之遊客：本國籍旅客為「未設籍」於金門縣之中華民國國籍國民；中國籍旅客為持有中華民國臺灣地區入出境許可證(以下簡稱入臺證)或居留證(居住地非金門縣)之中華人民共和國國籍國民；中國籍以外之其他國籍旅客為持有護照之外國國籍。

觀光處表示，凡於活動期間來金「自由行」及「團體行」遊客，於入境金門尚義機場或水頭碼頭後，憑「入境證明」、「身分證明文件」及「住宿證明」三項要件至指定地點審核通過，即可獲得限量特製酒款「霧橋海300ml」一瓶，每人限領1份，採現場兌領，不得代領，活動期間預計贈送一萬瓶，贈完為止，訂購之機票或船票最早限活動前三天日期之機、船票。

觀光處補充說明，「團體行」遊客之兌領由旅行社代為審查身分文件(非金門籍)、交通及住宿資料，於團客抵金前7個工作日，檢附申請書等資料，採親送、郵寄至觀光處四樓服務櫃檯，或電子信箱(km082324174@gmail.com)三種方式，通過後由旅客親持登機證或船票正本至指定服務據點兌領酒品。本次活動特別設置三大兌領酒品服務據點，分別為：

一、 金門尚義機場旅遊服務中心：每日上午8:30-下午5:00。

二、 金門水頭碼頭出境大廳櫃檯：每日上午8:30-下午5:00。

三、 昇恆昌-金湖廣場：每週一至週四上午9:00 -下午6:00；每週五至週日上午9:00 -下午9:00。

金酒公司強調，金門早年霧季常致交通滯礙難行，如今金門大橋已開通，起名「霧橋海」，呼應獨特霧季限定美。以「白」喻「霧」；以「藍」喻「海」；「橋」隱霧中。咬霧工藝瓶身展現霧靄氤氳美感，映現霧氣之「茫」，與微醺之「茫」。世界獨見之「高粱穗心形」大橋縈繞瓶身上，外盒設計循此概念，再於白霧漸層上方呈現出一片遼闊的湛藍晴空，恰如金門之自然、清新、淨澈。

另金門縣府亦呼籲地區旅宿業者，務必遵守本次「住宿證明」規範，觀光處將加強勾稽旅宿住房，凡涉及擴大營業之情事，將依法嚴辦，請業者勿因違法情事重創本縣觀光形象，也違背金門縣政府刺激地區旅遊發展的美意。(喝酒找代駕，平安回到家)。（圖／記者洪美滿翻攝）