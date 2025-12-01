樂過頭！ 巴西佛朗明哥4度稱霸解放者盃 球迷狂歡與警衝突

數十萬弗朗明哥球迷，上街慶祝球隊拿下今年南美解放者盃冠軍，最終卻演變成警民衝突。(圖／達志影像美聯社)

巴西里約熱內盧街頭，數十萬弗朗明哥球迷，上街慶祝球隊，奪下今年南美解放者盃冠軍。球員受到英雄般的歡迎雖然一開始氣氛熱鬧，但歡慶很快演變為警民衝突，鎮暴警察施放催淚瓦斯、射擊橡膠子彈，讓至少2人被抬上擔架送醫。

數十萬弗朗明哥球迷，上街慶祝球隊拿下今年南美解放者盃冠軍，最終卻演變成警民衝突。(圖／達志影像美聯社)

數十萬弗朗明哥球迷湧上巴西里約熱內盧街頭，慶祝球隊奪下今年南美解放者盃第四冠的榮耀。球迷們身穿紅黑條紋球衣，揮舞隊旗，隨著音樂節奏熱情跳動，將載著球員的冠軍遊行巴士團團圍住。然而，這場原本歡樂的慶祝活動卻在後來演變為警民衝突，鎮暴警察釋放催淚瓦斯並發射橡膠子彈，導致至少2人被送醫治療，為這場盛大慶典蒙上了一層陰影。

在這場盛大的慶祝活動中，弗朗明哥球迷們不僅湧上街頭，還有不少人爬上電線桿，只為了能夠更接近他們心目中的英雄。球員們手持獎盃，向熱情的支持者們揮手致意，享受著英雄般的歡迎。一位弗拉門戈球迷表示，他們贏下第4座冠軍不是隨便哪支隊伍都能做到的，這值得尊敬，並且強調誰的冠軍比較多，就是擁有4座的他們。

然而，歡樂的氣氛沒有持續太久，慶祝活動很快就演變成了警民之間的衝突。大批鎮暴警察帶著盾牌出現在街頭，釋放催淚瓦斯試圖疏散人群，甚至向球迷發射橡膠子彈。一名弗拉門戈球迷對此感到不滿，他表示警察把他們當成犯人一樣對待，他們只是在慶祝拿到冠軍，並不是想要與人發生衝突，只是想要開心一下而已，卻遭到這樣的對待。

有球迷展示自己被橡膠子彈擊中的傷口，作為遭到警方暴力對待的證明。根據巴西體育報「Lance！」的報導，在這次衝突中，至少有2人被抬上擔架送醫。然而，里約軍警隨後發表聲明，指出在慶祝活動結束時，有球迷試圖越過設立的隔離欄，為了確保球員和隨行人員的安全通行，他們才不得不出手鎮壓。這場原本應該充滿喜悅的冠軍慶典，因為警方與球迷之間的衝突而留下了遺憾。儘管如此，弗朗明哥球隊奪得南美解放者盃第四冠的成就，仍然是巴西足球史上值得紀念的重要時刻。

