樂音飛揚 12/13關西台紅茶業文化館登場

「樂音飛揚 風起關西」免費音樂會，將在本週六下午，在關西台紅茶業文化館登場。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕週六(13日)下午2點，在新竹縣關西鎮台紅茶業文化館將舉辦名為「樂音飛揚 風起關西」的免費音樂會，1點40分就歡迎愛樂人入場，一起聆聽來自關西國小、東安國小學童結合周邊友校，包含桃園市龍潭區雙龍國小弦樂團與三和國小弦樂團、以及新埔照東國小弦樂團所共同接力演出的音樂饗宴。

台紅茶業文化館館長羅元鴻說，關西曾是茶香繁盛、人才輩出，近年卻因人口流失、學子變少，在校能參加音樂團隊的孩子愈來愈稀少。如果一個地方的孩子沒有機會接觸音樂、藝文，未來會變成什麼模樣？他覺得不能坐等風來，大家要一起把風吹起來！

因為前述信念，從2021年起，台紅茶業文化館便跟龍潭愛樂管弦樂團合作，在團長張鴻宇夫婦對地方文化、音樂教育的熱忱支持下，大家一步步在關西種下音樂的種子。

台紅茶業文化館原先也常在地舉辦年度音樂會，今年已經邁入第17屆，不僅有龍潭愛樂參與演出，還帶著他們培育的優秀團隊，也就是前述3所國小弦樂團，搭配3名關西國小的學童同台演出。

此外，關西鎮的東安國小國樂社也將首次加入這場音樂展演活動，儘管他們人力有限、學齡不長，但仍努力準備了2首開場曲，用行動守護關西的音樂火苗。

羅元鴻說，這不只是一場音樂會，而是一個「讓音樂的風重新在關西吹起來」的訊號，讓孩子能看見舞台，也因舞台而被看見，進而勇敢做夢、逐夢，讓音樂的力量重新使關西綻放文化的亮光。

