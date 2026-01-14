樂高與寶可夢合作推《紅／綠》版御三家與皮卡丘、伊布即日起開放預購，但版權問題全亞洲都無法發行

全球知名積木品牌樂高一直以來都是世界上許多人的共同回憶，不論是大人還是小孩都能享受拼積木的樂趣，近年來與許多知名 IP 的合作也能讓已經長大的成人們透過樂高積木重現童年的經典回憶。而現在，樂高積木宣布將與寶可夢公司（The Pokémon Company）強強聯手，以寶可夢 30 周年中最具代表性的《紅／綠》版寶可夢為主軸，將推出皮卡丘、伊布、妙蛙花、噴火龍與水箭龜等 5 隻寶可夢與關都地區道館徽章、寶可夢中心等套組，讓各位訓練家們能夠在家中重現童年記憶中的經典寶可夢回憶，不過由於版權問題，因此想收藏的話就只能自行從國外購買了。

(Credit:Lego/Pokemon Company)

事實上，本次合作是這兩個經典品牌的第一次合作，樂高積木版的皮卡丘由 2050 塊積木組成，將重現皮卡丘從精靈球中跳出準備戰鬥的場景，要價 199.99 美元（約 6300 元新台幣）。而伊布款由 587 塊積木組成，並且也具有極高的可動性重現靈動的寶可夢伊布，售價 59.99 美元（約 1900 元新台幣）。

此外，妙蛙花、噴火龍與水箭龜其實被做成了一個「關都地區特殊套組」，整個套組包含了 6838 個積木，並且每隻寶可夢都會有主題底座，例如妙蛙花的植物景觀、噴火龍居於火山之上，以及在瀑布旁的水箭龜，要價 649.99 美元（約新台幣 20530 元）。

此外，購買關都地區特殊套組的話就能額外獲得關都地區道館徽章組，讓玩家將寶可夢帶回家也能直接成為寶可夢大師。而除了這些之外，樂高積木也同步推出迷你寶可夢中心，讓會員們能夠兌換。而在日前宣布之後，在國外 eBay 等拍賣網站上最高已經被炒到翻倍售價，足見這兩個經典童年品牌強強聯手的威力。目前樂高官方也已經正式開放這次寶可夢套組的預購，整個系列預計將於 2 月 27 日正式發售。

不過需要注意的是，由於亞洲地區的寶可夢積木版權屬於另一個積木品牌 Keeppley，因此包括日本在內，在全亞洲地區樂高都無法讓樂高版寶可夢發行，粉絲想收藏的畫只能透過國外代購或者自行從國外網站下單。