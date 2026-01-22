樂高打造新春賽馬場 邀大小朋友開運迎新春

記者古可絜／臺北報導

為迎接農曆新年，臺灣樂高以充滿活力與祝福寓意的主題，打造期間限定新春體驗活動「樂高馬上添樂 玩轉新春」，並於1月23日至2月22日在統一時代百貨臺北店2樓夢廣場舉行，邀請大小朋友一同走進年味十足的「樂高新春賽馬場」，在拼砌與互動遊戲中迎接嶄新一年，感受陪伴、創意與挑戰交織而成的歡樂時光。

現場結合大型樂高體驗遊戲、親子互動闖關及週末限定親子樂高花藝工坊活動，結合拼砌與手作，為家庭帶來新春儀式感的玩樂體驗。此外，樂高人氣角色「小樂」將於2月6日至2月8日亮相臺北年貨大街，與民眾拜年互動，並發送限定樂高春聯。

今年以「樂高新春賽馬場」為主題，打造3大趣味團體闖關遊戲，設有結合木頭人遊戲與顆粒尋找任務的「一馬當先」暖身起跑關卡；「馬力十足&駿馬識途」骰子賽道，考驗速度與策略；以及「馬到成功」終極拼砌挑戰，象徵新的一年幸運加乘、步步高升，讓新春充滿驚喜與樂趣；週末更推出限定活動「馬不停蹄」拼砌競賽，邀請大小朋友在限時挑戰中比拼創意與專注力，為活動增添更多互動亮點與節慶樂趣。

現場更打造充滿年節氛圍的「瑞馬獻春」樂高新年空間，提供豐富的居家布置靈感；1月24日與2月7日推出週末限定「花開富貴」樂高花藝工坊，邀請花藝品牌浪花與樂高達人詹政峰、戚心偉帶領親子共同創作，將樂高顆粒結合花藝，打造專屬新春居家擺飾。

隨著農曆新年腳步將近，樂高人氣角色「小樂」將現身臺北年貨大街，陪伴大家採買年貨，與民眾提前迎新年，活動現場規劃趣味「樂高擲筊挑戰」，邀請大小朋友透過以樂高拼砌而成的筊杯擲出聖筊，即可獲得小樂準備的新春春聯，為新年討個好彩頭。

樂高推出「80119駿馬奔騰圖」充滿年味的新年盒組，適合居家布置擺設。（記者古可絜攝）

樂高限定新春體驗活動「樂高馬上添樂 玩轉新春」於1月23日至2月22日在統一時代百貨臺北店2樓夢廣場舉行。（記者古可絜攝）

邀請大小朋友一同走進年味十足的「樂高新春賽馬場」，在拼砌與互動遊戲中迎接嶄新一年。（記者古可絜攝）

今年以「樂高新春賽馬場」為主題，打造3大趣味團體闖關遊戲，設有結合木頭人遊戲與顆粒尋找任務的「一馬當先」暖身起跑關卡。（記者古可絜攝）

「馬到成功」終極拼砌挑戰，象徵新的一年幸運加乘、步步高升，讓新春充滿驚喜與樂趣。（記者古可絜攝）

為迎接農曆新年，臺灣樂高以充滿活力與祝福寓意的主題打造期間限定新春體驗活動「樂高馬上添樂 玩轉新春」。（記者古可絜攝）