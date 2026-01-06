樂高智慧積木 經典軀殼未來靈魂

全球知名積木大廠樂高，在美國消費電子展上，推出新產品智慧積木。不靠螢幕、不用手機就能變出各種各樣的互動式玩法，智慧積木保留經典外觀，內建超微型晶片，有如遊戲主機，只要更換人偶或標籤，就能相容在各種樂高場景，被外界視為樂高數十年來最具代表性的玩法革新之一。首批推出的星際大戰套裝，1月9號開放預購，3月上市，售價台幣2000到5000元不等。

「搖一搖 我們把它叫醒。」

電影中經典角色與場景，透過孩子手中的積木，搖一搖就出現聲光效果有如身歷其境。全球玩具積木大廠樂高，在美國消費電子展上，正式公布自家新產品「智慧積木」，主打不依賴螢幕，讓玩具在孩子手中活起來。

樂高集團首席產品和行銷長 果爾汀：「它之所以不同，是因為它非常智慧，裡面內建了大量的智慧 ，科技和能力 全都塞進一個，微小的矽晶片裡 這顆晶片，其實比積木上的一個凸點還要小。」

智慧積木外型與經典24樂高積木相似，關鍵在於內建的超微型運算晶片，能依照孩子的操作即時回應，產生不同聲音與互動行為。像是剎車聲、飛機聲等等。

樂高集團資深副總裁 唐納森：「一顆智慧積木就能重複使用，解鎖大量不同的遊戲體驗，理論上可應用在成千上萬種，樂高模型中 你可以把它想成是，一台被縮小 藏進積木裡的遊戲主機。」

就連最受孩童喜愛的樂高人偶，也推出智慧版，內建角色設定程式碼，搭配負責運算的智慧積木，只要更換人偶或標籤，同一顆積木就能呈現不同玩法。

樂高集團資深副總裁 唐納森：「這是樂高智慧標籤，可以把它想成一種微型卡匣，直接組進任何樂高模型裡，每一個標籤都包含程式碼，告訴智慧積木，在不同輸入下 該如何反應。」

智慧積木被稱為樂高50年來最顛覆創新，首批推出的星際大戰套裝，售價70到160美元不等，預計3月正式上市。

