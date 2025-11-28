樂高最大旗艦店正式開幕 打造101模型成打卡新亮點

民視新聞／綜合報導

樂高遊戲是許多大朋友、小朋友的最愛，現在樂高公司授權在台灣打造的最大旗艦店，正式開幕，現場有10萬顆積木堆砌成台北101的模型，高達325公分的模型可望成為台北打卡重地。

這家占地167坪的旗艦店，匯集了全台最多互動體驗，最多的樂高迷你人偶工廠，還有最齊全的商品，看稱2025年最潮的樂高迷據點，最大亮點就是由10萬顆積木堆出的台北101模型，搭配全台最大堆砌遊戲區，小朋友可以在上方看到積木打造的微笑單車以及台灣黑熊，精緻的細節和宏偉的氣勢，完美展現了台北在地風情，也成為樂高迷打卡的秘密基地。

