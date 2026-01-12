樂高積木也AI了！一顆Asic晶片讓人偶變聰明，Smart Play怎麼玩？

在 2026 年的國際消費電子展 (CES) 上，樂高集團揭示了最新的 Smart Play 系統。此舉被公司定位為自近 50 年前推出樂高人偶以來最重大的革新。

事實上，在兒童娛樂日益由螢幕主導的市場中，樂高的這步棋堪稱是一次精心策劃的進攻，旨在透過開創一個全新的「虛實整合 (phygital)」互動類別，來捍衛其對抗數位原生競爭者的市場地位。

樂高首席產品與行銷長 Julia Goldin 以精準的措辭為此次發布定調：「90 多年來，樂高集團激發了全球兒童的想像力和創造力。隨著世界的發展，我們也在不斷演進——創新以滿足每一代人的遊戲需求。樂高 Smart Play 是我們『樂高遊戲系統』中令人興奮的下一個篇章，我們非常高興能夠將其大規模地帶給全世界。」

此次發布的核心重點，就是宣告 Smart Play 系統把很多「看不見的科技」藏進一顆小積木裡，讓它能辨識特定玩法並即時回應。其中的技術關鍵在於一顆約 4.1mm 的客製化混合訊號 ASIC（比單顆樂高還更小）。

問題是，這個超酷的樂高新玩法，到底是怎麼運作的？

Smart Play 生態系統詳解

一言以蔽之，每顆智慧積木內含低功耗微控制器（MCU）、電源管理與記憶體，外加多種感測器（如接近/觸碰、加速度/姿態、光線、可能的磁感或導電偵測），再配合微型喇叭與LED作為輸出，因此當積木被拿起、靠近特定場景或與特定人偶接觸時，感測器資料由 MCU 即時判斷，觸發預先定義的燈光效果與音效，就能形成「無螢幕、情境導向」的互動。

換言之，樂高 Smart Play 系統的核心有三個關鍵的互動元素：

智慧積木 (Lego Smart Bricks): 這些積木內部整合了多種感測器、微型揚聲器及無線充電系統。更關鍵的是，當多個智慧積木一起使用時，它們能創建一個「去中心化網路」，實現不同創作物之間的直接互動。（註：這種點對點的架構是一項關鍵設計，它消除了單點故障的風險，並實現了可擴展的、自發性的遊戲玩法，而無需昂貴的中央處理中樞。）

智慧人偶 (Lego Smart Minifigures): 人偶是互動體驗中的敘事核心，能夠觸發特定的聲音、燈光和行為，為角色扮演賦予了沉浸感。

智慧標籤 (Lego Smart Tags): 這些標籤可以應用於非智慧的樂高元件或遊戲場景中的其他物件，使其具備互動能力，從而將整個遊戲環境都納入動態互動的範圍。

LEGO Smart Play 系統 圖/LEGO

這些元件的無縫整合，是透過其內建的一套精密的微型化感測器技術所實現的，其具體能力在發表會上的一系列引人注目的應用案例中得到了充分展示。

智慧樂高可以怎麼玩？

樂高 Smart Play 系統的生命力源於樂高創意遊戲實驗室 (Creative Play Lab) 開發的尖端技術。該平台擁有超過二十項世界首創的專利技術，其中包括一枚比標準樂高連接柱還小的客製化晶片。在 CES 的發表會上，樂高透過一系列生動的展示，揭示了其感測器技術的強大能力。

感測器類型 展示範例 實現的遊戲體驗 動態與方向感測 一架樂高飛機在被倒置時，其飛行員人偶會發出「哇！」的驚嘆聲；一隻樂高鴨子在被側放時會發出打鼾聲。 賦予實體玩具情境感知能力，使其能根據物理操作做出符合邏輯的即時反應。 聲音互動 樂高賽車能夠發出引擎加速的轟鳴聲；樂高鴨子能夠發出嘎嘎的叫聲。 透過內建揚聲器提供聽覺回饋，不僅增強了沉浸感，更讓每個創作物都擁有了獨特的「身份」和個性。 顏色與距離感測 在一場樂高賽車比賽中，終點線的獎盃能辨識獲勝賽車的顏色，並立即閃爍對應燈光及播放煙火聲效來宣布勝利者。 該技術能夠在實體模型中實現自發性的遊戲機制（如競賽結果、自動計分），大大提升重複可玩性。

首發產品為戰系列

為確保 Smart Play 系統一炮而紅，樂高採取了強強聯手的市場投放策略，選擇與迪士尼及盧卡斯影業合作，以《星際大戰》系列作為首發產品線。盧卡斯影業首席創意長 Dave Filoni 的親自出席，凸顯了雙方對此次合作的戰略重視。

目前確認首波產品自 1 月 9 日起在特定市場開放預購，全球正式上市日期為 2026 年 3 月 1 日。

樂高星際大戰 Smart Play：路克的紅色五號 X 翼戰機 ：584 件，包含 2 個智慧人偶（路克·天行者與莉亞公主）、1 個智慧積木和 5 個智慧標籤。

樂高星際大戰 Smart Play：達斯·維達的鈦戰機 ：473 件，包含 1 個達斯·維達智慧人偶和 1 個反抗軍艦隊士兵人偶，以及一個積木搭建的反抗軍前哨站和一個帝國燃料站，並具備互動式引擎聲效。

樂高星際大戰 Smart Play：王座室對決與 A 翼戰機 ：962 件，包含 3 個智慧人偶（達斯·維達、白卜庭皇帝與絕地路克·天行者）以及 1 個啟用智慧標籤的加農砲塔。

LEGO Smart Play 首波產品 圖/LEGO

智慧樂高為何對將玩具產業有顛覆性？

樂高 Smart Play 系統的發布，不僅僅是一款新產品的亮相，更是樂高對實體玩具未來發展方向的一次重要戰略宣示。

首先，智慧樂高可以說是開創了「無螢幕數位遊戲」的新品類。 在螢幕時間成為家長普遍焦慮的時代，Smart Play 系統成功融合了實體搭建的觸感與數位互動的即時性，可能為市場開闢一個全新的競爭領域，為傳統玩具注入數位時代的活力。

在商業上，這不但捍衛了其高階定價，也抵禦了數位衝擊。 透過內嵌技術，樂高顯著提升了傳統積木的遊戲價值和重複可玩性，家長們更有理由花錢購入可讓孩子「不用猛看螢幕」的智慧樂高。

此外，樂高在客製化微型晶片、感測器整合以及去中心化元件網路等方面的專利組合，為其構建了強大的競爭護城河。這將對中小型玩具公司構成顯著的技術壁壘，可能引發新一輪的產業整合或授權合作。

LEGO Smart Brick 圖/LEGO

總體而言，樂高 Smart Play 系統是一次定義未來的大膽賭注。其最終的成功，將取決於它能否在提供新穎科技體驗的同時，更能激發兒童的創造力和想像力。

不只賣樂高！LEGO宣布進軍遊戲業：80年玩具大廠，為何將YouTube列為最大敵手？

資料來源：LEGO、Wired、Mashable

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

