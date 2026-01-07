樂高積木會發聲、發光互動！LEGO SMART Play 革命性登場！智能積木讓 Star Wars 戰機發聲互動，無需屏幕也能玩出新高度｜CES 2026

LEGO 會發聲、發光互動！LEGO SMART Play 革命性登場！智能積木讓 Star Wars 戰機發聲互動，無需屏幕也能玩出新高度｜CES 2026

在 2026 年的消費者電子展 (CES) 上，LEGO Group 正式發表了自 1978 年推出迷你人仔以來最重大的技術革新 —— LEGO SMART Play。這款全新互動平台的核心是一塊具備頂尖科技的 LEGO SMART Brick，它能讓玩家的創作「活起來」，而且全程無需使用智能電話或平板電腦的屏幕，回歸純粹的實體拼砌樂趣。

內置定製晶片，積木感應玩家動作

這項技術由 LEGO 的 Creative Play Lab 研發，核心的 LEGO SMART Brick 大小與標準的積木顆粒相若，內部卻封裝了定製處理晶片、加速度計、光感應器、聲音感應器以及一個由板載合成器驅動的微型揚聲器。

當玩家將 LEGO SMART Brick 與專用的 LEGO SMART Tags 智能標籤或 LEGO SMART Minifigures 配合使用時，積木會根據動作即時反應。例如，當你移動 X-Wing 戰機時，它會發出引擎聲；當光劍交鋒時，則會發出經典的能量碰撞聲。

首波主打 Star Wars 系列：3 月 1 日正式開售

LEGO 與 Disney 及 Lucasfilm 深度合作，首批支援該技術的產品將全部歸屬於熱門的 Star Wars 系列。

Luke's Red Five X-Wing (75423)：包含 584 塊零件，內建 2 個智能迷你人仔（Luke Skywalker 及 Princess Leia）。這款戰機能夠發出鐳射射擊聲、引擎運作聲，甚至有加油和維修的音效。 Darth Vader’s TIE Fighter (75421)：讓玩家重現銀河帝國的威嚴，內置雙離子引擎 Twin Ion Engines 的轟鳴聲。 Throne Room Duel & A-Wing (75427)：包含 962 塊零件，包含 Darth Vader、Emperor Palpatine 及 Luke Skywalker 三個智能迷你人仔。玩家甚至可以在 Emperor Palpatine 坐上皇座時，觸發經典的《帝國進行曲 (The Imperial March)》。

兼容現有系統，無線充電

對於老玩家來說，最關心的兼容性問題也得到了解決。LEGO SMART Play 的所有元件均與現有的 LEGO System-in-Play 完全兼容。此外，智能積木支援方便的無線充電，確保遊戲過程不會被電池問題中斷。

LEGO Group 首席產品與營銷官 Julia Goldin 表示，這項創新是為了滿足新世代的遊戲需求，同時保留 LEGO 啟發想像力的初衷。這套系統將於 2026 年 1 月 9 日開始接受預訂，並於 3 月 1 日在全球指定市場發售。

Introducing LEGO® SMART Play™: Bringing your creations to life

