樂高聖誕喵出沒 「玩樂聖誕 樂在其中」 首度陪伴台中市民歡慶聖誕佳節

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】一年一度聖誕佳節即將到來，在這充滿驚喜與濃濃聖誕氣息的時刻，台灣樂高®也在年末溫馨時刻再次陪伴大小朋友迎接這個充滿魔法的節日。讓體驗過程能找回一起玩樂的節奏，在家人共同動手、共享成果的歡笑時光裡，更緊密陪伴彼此、留下溫暖回憶。今年樂高®首度於今（5）日至2026年1月4日期間在台中大遠百1樓時尚廣場舉辦「玩樂聖誕 樂在其中」快閃活動，現場打造「樂高®聖誕魔法屋」遊戲關卡及5米高「星願聖誕樹」打卡點，由好奇、調皮的樂高®聖誕喵陪伴大小朋友一同歡聚遊戲時光勇闖魔法屋，慶祝聖誕佳節！

樂高®也為聖誕佳節祭出多項活動期間限定贈禮與2025年度九大精選聖誕好禮推薦，陪伴大小朋友共度充滿歡樂與魔法的聖誕節。除此之外，樂高®「Build To Give愛心步步拼」活動同時開跑，延續傳遞愛的精神，希望透過拼砌讓全台各地的孩子感受到陪伴與希望，邀請偏鄉學童於玩樂拼砌過程中探索夢想，在家人陪伴下，一起拼出希望及愛。

「樂高®聖誕魔法屋」即日起至2026年1月4日，在台中大遠百1樓時尚廣場魔幻登場，邀請大小朋友一起來闖關！走進「薑餅甜屋」親手拼砌積木薑餅人，並打造專屬自己的聖誕薑餅屋，感受甜蜜溫暖的聖誕氣息；「遊戲酷房」化身小小聖誕禮物特派員，駕駛聖誕魔法車幫助聖誕喵送禮物，上演奇幻駕駛冒險；「閣樓尋寶」一起來動動腦，解鎖神秘線索卡片，挖掘驚喜聖誕寶藏；「星願聖誕樹」將心願畫下並掃描掛上星願聖誕樹，與心願合照留下魔法回憶！除了關卡體驗外，快閃店現場也祭出多項期間限定好禮，讓大小朋友一起度過充滿歡樂與魔法的聖誕。

透過「樂高愛心步步拼」打造溫暖公益行動，邀請大家一起分享愛

台灣樂高®今年持續推動年度公益計畫「Build To Give」，以「傳遞愛」為核心精神，期望透過積木的創意力量，陪伴更多偏鄉孩童勇敢築夢。今年特別打造「樂高®愛心步步拼」闖關活動，於今（5）日舉辦公益體驗，邀請偏鄉學童於體驗過程中探索夢想、感受家庭陪伴的溫暖，並在自由拼砌中發揮創造力，將每一份作品化為向外延伸的愛。