樂高與FIFA世界盃2026首度合作推出1:1官方獎盃，開放限量送限定珍藏卡

樂高集團宣布與 FIFA 世界盃 2026 展開全新合作，推出首款 1:1 比例的LEGO Editions系列「43020 FIFA 世界盃 官方獎盃」。即日起開放限量預購，球迷可藉由拼砌過程，將世界足球最高榮耀帶回家珍藏，一同迎接 2026 年最受矚目的全球體育盛事。

（來源：台灣樂高官方提供）

首度合作！樂高集團攜手FIFA 世界盃 2026 打造 1:1比例樂高經典獎盃

樂高集團與 FIFA 世界盃 2026 首度合作，以 2,842 顆樂高顆粒打造世界足球界最具象徵性的《FIFA 世界盃 官方獎盃》，完整重現金色獎盃的線條、質感與榮耀象徵。這款 1:1 比例的限量盒組將於 2026 年 3 月正式上市，並於即日起開放預購。獎盃頂部還藏有一個隱藏場景，可透過上方球體區域開啟，內含「2026 年世界盃專屬人偶」與迷你版世界盃獎盃。讓球迷們能在拼砌過程中感受揭開彩蛋般的驚喜。底座更印有自1974年至今歷屆奪冠隊伍名單，此盒組主要以兩種金色顆粒打造，也是樂高首次使用如此大量的金色零件，是結合工藝、紀念性與樂趣的重量級作品。

「43020 FIFA 世界盃 官方獎盃」頂部設置機關 打造更具驚喜的展示細節（來源：台灣樂高官方提供）

全球足球迷的夢想 以樂高重現世界盃最高榮耀

樂高集團首席產品暨行銷長 Julia Goldin 表示：「這次合作讓全球球迷得以以全新方式欣賞世界盃的熱情。FIFA 世界盃官方獎盃象徵著團結與榮耀，而透過樂高顆粒，玩家能以最具創造力的方式體驗這份感動。」

FIFA 商務長 Romy Gai 也表示：「能以樂高品牌的創意與高品質工藝呈現世界盃最具代表性的標誌，是里程碑式的合作，期待球迷將這份榮耀帶回家珍藏。」

2002 年世界盃冠軍巴西球員Roberto Carlos 則說：「永遠不會忘記當時高舉獎盃的感覺，這不只是拼砌一座獎盃，更是與家人朋友分享對足球的熱情。」

預購限定珍藏卡同步公開 數量有限收藏價值再升級

為迎接 2026 年世界盃熱潮，樂高集團將持續推出新產品與體驗，邀請球迷們一同參與其中。從FIFA粉絲嘉年華到特別錦標賽活動，樂高愛好者和足球迷都將有許多機會一起拼砌、遊玩並分享這項精彩的運動。

LEGO Editions 是一個全新系列，將連結年輕人與他們的偶像與熱情，創造一個慶祝成就與才華的空間。它將包含趣味十足、可收藏的盒組，粉絲們可以自豪地展示。全新LEGO Editions系列盒組將於2026年3月1日正式發售，其中「43020 FIFA 世界盃 官方獎盃」即日起開放預購！ 即日起至2026年2月28日，凡預購樂高 Edition系列「43020 FIFA 世界盃 官方獎盃」，加碼贈送限定珍藏卡含卡磚「官方獎盃」一份，數量有限，送完為止。官方也將陸續推出共7款珍藏卡含卡磚，詳細活動辦法將於日後於官方社群平台公告。

LEGO Editions系列首發產品「43020 FIFA 世界盃 官方獎盃」正式亮相 完整呈現象徵全球足球最高榮耀的標誌性造型（來源：台灣樂高官方提供）

【LEGO Edition 43020 FIFA 世界盃 官方獎盃 預售詳情】

預購日期：即日起至2026年2月28日 (額滿即止)

預購贈品：限量珍藏卡含卡磚-官方獎盃乙份（額滿即止）

預購店點：詳情請參閱LEGO Taiwan Facebook 專頁

販售時間：LEGO Edition系列於2026 年 3 月 1 日起正式發售。（預購43020 FIFA 世界盃 官方獎盃產品及禮品將於3月取貨。）

「43020 FIFA 世界盃 官方獎盃」即日起至2月28日開放預購即日起開放預購，讓足球迷率先將象徵最高榮耀的金盃帶回家（來源：台灣樂高官方提供）

－

