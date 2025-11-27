樂高迷變世界木工金牌 陳詩凱兩度獲技職之光

（中央社記者許秩維台北27日電）從小喜歡樂高與魔術方塊的陳詩凱，對空間與3D結構特別感興趣，就讀技高後嶄露對木藝的天分，大學時更拿下國際技能競賽門窗木工項目金牌，並兩度獲選教育部「技職之光」。

技專校院招生專業化辦公室今天發布新聞稿指出，來自彰化的陳詩凱，雖然兒時沒接觸過木工，但對手作、空間思考的事物一直有興趣，對樂高、魔術方塊這類東西玩不膩。

陳詩凱回憶，因為這些東西需要空間思考，加上自己喜歡實做及動作操作，對空間與3D結構特別感興趣，因此升學時選擇就讀彰化秀水高工建築科。

受學長邀請參加技能競賽的陳詩凱，開始學習門窗木工，他發現自己很喜歡這種結合專注與技術的挑戰，並享受在時限內完成作品的成就感。在不斷練習與努力下，陳詩凱高二先獲得分區賽第4名，高三在全國技能競賽拿下全國第3，後來透過技優甄審管道進入屏東科技大學木材科學與設計系就讀。

進入屏科大後，陳詩凱的表現更上一層樓，大二先取得技能競賽國手培訓資格，為培訓國際賽，他每天長時間練習，從操作技巧、模擬比賽，到精度與時間控管，後來因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致比賽延後1年，直到大四那年才抱回國際技能競賽門窗木工職類金牌，之後也升上同系的碩士班。

因為在國際賽亮眼表現，陳詩凱在大五和碩一時連續獲得教育部第18、19屆技職之光的肯定，他同時也是證照達人，從高職起到大學共拿下13張證照。

陳詩凱分享，報名考證照有點像「強迫學習法」，一旦報名繳費就會逼自己認真準備考證照，有系統地建立專業知識，這也是一種自我挑戰與學習過程，而累積證照也成為激勵與證明自己的方式。

現在已從碩士班畢業的他，正加強日語能力，準備報考日本東京農業大學博士班。他建議有意就讀技職的學弟妹，可以多嘗試、多跨領域結合，勇於挑戰與創新，因為技職不是退而求其次，而是另一種有深度、有專業的選擇。（編輯：管中維）1141127