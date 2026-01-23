樂高限定新春體驗 臺中大遠百充滿驚喜

記者蕭宇廷／臺中報導

一年一度的樂高®新年活動熱鬧登場！為迎接農曆新年，臺灣樂高®以充滿活力與祝福寓意的主題、打造期間限定新春體驗活動「樂高®馬上添樂 玩轉新春」，邀請大小朋友一同走進年味十足的「樂高®新春賽馬場」，在拼砌與互動遊戲中迎接嶄新一年，感受陪伴、創意與挑戰交織而成的歡樂時光。這次活動從今（23）日起至2/22，在臺中大遠百百貨1F時尚廣場盛大舉行；現場結合大型樂高®趣味團體闖關體驗，期望讓新春不再只是拜年行程，更成為全家大小共享玩樂、創造回憶的新年去處。

廣告 廣告

今年主題為「樂高®新春賽馬場」，打造趣味團體闖關遊戲，邀請大小朋友現場組隊一同體驗滿滿新春活力！現場設有結合木頭人遊戲與顆粒尋找任務的「一馬當先」關卡、以及「馬到成功」終極拼砌挑戰，象徵新的一年幸運加乘、步步高升，讓新春充滿驚喜與樂趣。

同時，樂高®今年推出令人驚艷的「80118迎福鞭炮」及「80119駿馬奔騰圖」2款滿滿年味的新年盒組，適合居家布置擺設，為新的一年招來滿滿福氣。活動期間也推出多項限定好禮，即日起至2/22止，於臺中大遠百「樂高®馬上添樂 玩轉新春」活動快閃店內，憑闖關卡任意消費即可獲得「樂高®迷你小馬積木組」；消費滿額，也都有好禮相贈！

另外，結合全國指定店舖買贈活動，任意消費樂高®盒組滿1,200元、即可獲得「馬年限定紅包組」；滿2,800元再送「40779馬年限定積木組」，多項好禮等你帶回家！

「樂高®馬上添樂 玩轉新春」活動，即日起臺中大遠百熱鬧登場！（業者提供）