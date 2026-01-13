樂高 × 寶可夢 方塊版皮卡丘登場！網民笑稱「有點怪但好想買」

樂高與寶可夢的聯乘產品終於正式現身！兩大品牌去年三月宣布合作，如今首批三款模型正式開放預購，預計會從 2 月 27 日起陸續出貨。

皮卡丘、伊布、經典御三家率先登場，最貴達 650 美元

首發套裝中最不讓人意外的便是粉絲最熟悉的皮卡丘，它配有一個可開合的精靈球，共 2,050 件積木。玩家可以組成皮卡丘衝出球面準備戰鬥的姿勢，或擺成靜靜凝望玩家、兩爪抱着球的模樣。這套售價為 200 美元（約 6,330 台幣），估計會成為新品中最熱銷的一個。

樂高皮卡丘

接下來是包含 587 件積木的伊布，其售價為 60 美元（約 1,900 台幣）。這款模型的頭部、耳朵、腿部、尾巴全都具備可動機構，能夠擺出各種動作，十分可愛。

樂高伊布

至於最「重量級」的作品，則是由 6,838 件積木打造出來的初代寶可夢經典御三家妙蛙花、噴火龍和水箭龜套裝。它可組成三隻寶可夢同場出戰的場景，或是分開置於對應屬性的叢林、火山、海灘底座上各自呈現。這款產品組裝完成後全高 50cm，份量驚人極具存在感，因此售價也高達 650 美元（約 20,580 台幣）。

樂高經典御三家

樂高造型惹爭議，網民稱「有點怪但好想買」

雖然聯乘消息令粉絲興奮不已，但亦有不少人對寶可夢的外形持保留態度。特別是皮卡丘那標誌性的圓臉與胖臉頰，在樂高方塊世界中難以完全重現。設計雖用了部分圓角積木嘗試修飾，但比例仍略顯不協調。相比之下，伊布的還原度被認為稍勝一籌，而御三家則更能以氣勢取勝。

有網民笑言寶可夢變成「方塊版」後樣子有點奇怪，但並不影響購買熱情。尤其對忠實樂高迷或寶可夢訓練家而言，這次合作無疑值得收藏。

樂高皮卡丘

預購已開放，粉絲準備「捕捉」新玩具

三款模型現已於樂高官方網站開放預購，預計農曆新年前後陸續出貨。看來這些「積木版寶可夢」勢必成為今年收藏圈及玩具界的熱門話題。想「捕捉」的粉絲可要比超夢更快下單！

