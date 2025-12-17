樂高.拼圖可代拼！昔可月薪7萬 今工本費降「組1片收1元」

有樂高、拼圖店家，可提供「代拼」服務，一片收1元。（圖／TVBS）

喜歡蒐集樂高、拼圖嗎？有人買了商品，不曉得怎麼拼，會找店家、網友「代拼」，有些用時薪計算，而高雄幾間店家，都是收「1片1塊錢」的代工費。不過，過去有些「積木工程師」，一片積木10元、月薪可達7萬，現在的工本費反而變便宜了。

在積木店裡，店員們熟練地將紅色大底板與凸點銜接，長邊頭尾對齊，不到5分鐘就能組成一塊塊汽車零件。對於這種「拼一片賺一塊」的服務，現場民眾表示，若能同時滿足自己的興趣愛好又能賺錢，何樂而不為。也有民眾分享，他的朋友會買一盒積木請他免費幫忙拼裝。

就怕有缺件、瑕疵問題，樂高店家要求要正版才可接受代拼。（圖／TVBS）

積木店老闆Eric解釋，少數顧客會尋求代拼服務，主要是因為他們買回家後自己較少玩，或對組裝不熟悉。收費標準是根據樂高上的片數計算，一片收費1元。他們可以接受客人從其他地方購買的正版積木，但「盜版」積木則不予受理，因為組裝手感有差異，且最怕出現缺件或損壞的情況，容易引起糾紛。

除了積木外，拼圖店也提供類似的代拼服務。拼圖店員工說明，有些顧客可能是因為拼圖太複雜，或者只想將完成品裱框掛起來欣賞，但不想自己動手拼，便會將拼圖帶到店裡請他們代勞。像是1000片的拼圖，通常需要一週才能完成，最考驗的是色彩美感的辨識能力。

拼圖店也有代拼服務，完成後可客製化裱框。（圖／TVBS）

對比十多年前，代拼一片積木的費用曾在1.5至10元之間，甚至有業者開出月薪7萬元的「積木工程師」職缺。然而，如今工資並沒有明顯增長，代工費反而變得更加便宜，顯示出這個特殊市場的變化趨勢。

