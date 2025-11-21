「樂高」真的組車隊！新賽車亮相、正式參戰F1 Academy

記者鍾釗榛／綜合報導

F1 ACADEMY LEGO方程式賽車。（圖／翻攝LEGO網站）

F1拉斯維加斯週正熱鬧開跑，LEGO(樂高)竟然也趁勢宣布超級大招！品牌將與F1 Academy（F1在2023年創立的全女性方程式賽事）展開多年合作，並在2026年推出全新LEGO Racing賽車隊，由年僅20歲的荷蘭車手Esmee Kosterman駕駛，正式加入全女子賽事的起跑陣容。這項合作被視為 F1 Academy 創立以來最具份量的品牌聯名之一，氣勢完全拉滿。

LEGO Racing賽車隊，由年僅20歲的荷蘭車手Esmee Kosterman駕駛。（圖／翻攝LEGO網站）

天才少女將迎來完整賽季

Esmee去年以外卡身分在家鄉Zandvoort首度登場，雖然年輕但戰績亮眼，甚至在Ford Fiesta Sprint Cup拿過重要勝利。2026賽季，這位潛力新秀將首度完整征戰全年賽事，可說是LEGO與F1 Academy共同推動女子賽車代表性的最佳人選。

廣告 廣告

LEGO Racing賽車隊將參與2026年度完整賽事。（圖／翻攝LEGO網站）

專屬LEGO塗裝

Esmee駕駛的專屬賽車由LEGO設計團隊操刀，全車以積木元素為靈感，加入重新詮釋的方格旗圖案，連車手戰袍也一起換上LEGO Racing特仕配色。亮相於拉斯維加斯街道賽道維修區時，不只現場粉絲驚呼，就連車迷也都喊「LEGO是玩真的！」

Esmee駕駛的專屬賽車由LEGO設計團隊操刀。（圖／翻攝LEGO網站）

女性車迷暴增

根據LEGO調查，F1全球粉絲中已有42%是女性，而年輕女生對賽車的興趣明顯上升，有87%希望看到更多女性車手。雙方合作正是想順勢推動多元代表性，讓更多女孩能想像自己也能站上賽車場。

LEGO Racing全力推動女性賽車運動。（圖／翻攝LEGO網站）

LEGO Speed Champions同步推出官方套裝

這次也帶來F1 Academy首款202件的LEGO Speed Champions套組，包含 Esmee的32號賽車、空力造型細節，還附上LEGO Racing特仕小人偶，讓車迷能把賽道直接搬回家。本週拉斯維加斯現場，登上頒獎台的車手還會拿到超過2,000片積木打造的LEGO花束，超級吸睛。

LEGO Speed Champions積木套組，包含 Esmee的32號賽車。（圖／翻攝LEGO網站）

更多三立新聞網報導

【怎能不愛車】你買不到量產、只能客製！保時捷車殼造出夢幻跑車

【怎能不愛車】EX30 Plus試駕 科技配備大升級、值得多花這筆！

歐盟禁售燃油車掀戰！車廠反彈：再這樣產業會斷尾

【怎能不愛車】柴油動力＋七種模式 日產重武裝皮卡大進化

