樂高「等你參一『腳』」 感受足球激情與魅力

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記者古可絜／臺北報導

四年一度、讓全球球迷熱血沸騰的足球盛事今（12）日正式開踢，因應熱潮樂高於今年首度推出一系列LEGO Editions足球主題盒組，加入這場足球旋風。同時，臺灣樂高於即日起至6月14日，在微風松高南廣場打造「等你參一『腳』」足球主題活動，邀請大小朋友化身足球小將，透過拼砌顆粒與互動體驗，感受足球運動帶來的激情與魅力。

為讓大小朋友近距離感受足球賽事的熱血氛圍，臺灣樂高舉辦期間限定「等你參一『腳』」足球主題活動，活動現場完成報到後即可獲得專屬闖關卡，化身足球小將展開充滿熱情的挑戰。首先登場的是「小金盃挑戰」，邀請大小朋友拼砌自己的迷你冠軍金盃，體驗一步步拼砌夢想的成就感；接著挑戰「射門得分趣」，運球穿越障礙、瞄準球門奮力射門，感受足球場上突破防線、成功進球的熱血瞬間；完成闖關後，憑闖關卡可前往臺灣樂高授權專賣店遠百信義A13兌換限定「樂高小金盃」。

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除互動體驗，現場同步展示多款LEGO Editions足球主題盒組，將足球世界中的經典元素轉化為充滿細節與巧思的樂高盒組，包含象徵最高榮耀的大力神盃、經典賽事用球，以及深受全球球迷喜愛的足壇傳奇球星，讓球迷從不同角度感受足球文化的魅力。

此外，為響應足球熱潮，臺灣樂高同步推出多項期間限定滿額好禮，即日起日至6月30日期間購買指定LEGO Editions系列足球主題盒組「43027 Vini Jr.－足壇焦點」或「43013 Kylian Mbappé－足壇焦點」即可獲得足球限定紀念卡磚，另於指定通路單筆消費滿2,800元，即可獲得實用又充滿運動風格的「樂高運動水壺」；7月1至31日於指定通路單筆消費滿2,800元，即可獲得「樂高運動毛巾」，為夏日觀賽與運動時光增添滿滿儀式感。

「射門得分趣」運球穿越障礙、瞄準球門奮力射門，感受足球場上突破防線、成功進球的熱血瞬間。（記者古可絜攝）

臺灣樂高於今日起至6月14日，在微風松高南廣場打造「等你參一『腳』」足球主題活動。（記者古可絜攝）

「小金盃挑戰」，邀請大小朋友拼砌自己的迷你冠軍金盃，體驗一步步拼砌夢想的成就感。（記者古可絜攝）

現場同步展示多款LEGO Editions足球主題盒組，將足球世界中的經典元素轉化為充滿細節與巧思的樂高盒組。（記者古可絜攝）

響應足球熱潮，樂高同步推出多項期間限定滿額好禮。（樂高提供）