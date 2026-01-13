樂齡典範陳李月娥 獲得教育部志工奉獻獎

曾拿下教育部志工奉獻獎的這位奶奶志工，就在高雄的輔英科大，她從學校的樂齡大學學生，做到變志工，帶領一群奶奶志工，將校園荒地開闢成良田，也陪伴外籍學生克服思鄉情緒。

志工 陳李月娥：「來啦，來啦，你們都來啦。」

高聲一呼，奶奶志工隊成了除草大隊，這片校園邊陲的山坡，在陳李月娥耕耘下結實累累。

志工 陳李月娥：「因為我也是農會的小組長，把這些專長拿到這裡來，同學都很羨慕我，就是拿把鋤頭，都跟別人不一樣。」

陳李月娥9年前就讀輔英科大樂齡大學，隨後帶領志工將荒地開闢成花園，種出果蔬更推動義賣，不只榮獲教育部志工奉獻獎，更讓同學凝聚一心。

志工隊長輩 藍靜：「車禍，臗骨都碎了，在家(休息)1年實在太難過了，好想念喔 (很想同學是不是)，對對，好想同學。」

志工隊像溫暖的家，也呵護著外籍學生。

輔英科大外籍學生 陳氏美安：「(台語是茼蒿)，國語是茼蒿，台語是茼蒿。」

輔英科大外籍學生 阮明玉：「爺爺跟奶奶對我們，對同學我們，很溫柔，幫助我們做很多事。」

輔英科大高照中心主任 程紋貞：「這群志工奶奶，在月娥大姊帶領下，讓我們這群孩子，在剛開始，從越南來的時候，那種想念的心情，看到奶奶就好像，自己家裡的奶奶一樣。」

輔英科大護理學院院長 林佑樺：「透過這些長者生命的歷程體驗，能夠更讓同學知道，什麼是真正落實長者所需。」

奶奶志工隊，也成為高齡照護相關科系最佳的學習夥伴，打造共好互助的溫暖校園！

