樂齡宜居好幸福 竹縣竹北、竹東、湖口人口創新高

慶祝「人口三冠王」活動，新竹縣政府舉辦記者會。





新竹縣竹北市、竹東鎮及湖口鄉三鄉鎮市同步突破人口新高，成為全國人口最大的鄉、鎮、市，為慶祝「人口三冠王」活動，新竹縣政府26日舉辦記者會，新竹縣長楊文科與竹北市長鄭朝方、竹東鎮長郭遠彰、湖口鄉長吳淑君等同台。楊文科指出，按照現今的人口成長速度，新竹縣有望於明年底突破60萬人口，顯現新竹縣具有發展潛力、樂齡宜居，逐步邁向「科技首都．幸福竹縣」願景。

楊文科在致詞時指出，人口的成長是代表城市進步的象徵，產業發展帶動就業人口遷入，各項建設及社會福利吸引民眾在此定居，人口成長數字為施政的回饋。截至11月25日為止，竹北市人口數達22萬808人、竹東鎮為9萬7914人、湖口鄉為8萬4920人，新竹縣總人口數截至10月底為59萬7159人。

楊文科表示，湖口鄉長吳淑君上任後，近年感受到湖口發展有「一飛沖天」之勢，不遺餘力推動公園、活動及各項建設，積極讓湖口鄉成為一個具有魅力的鄉鎮。竹東鎮為全台聞名的客家大鎮，楊文科也說，近年縣府與竹東鎮推動行政中心、轉運站、文化大禾埕、全民運動館等，在竹東鎮長郭遠彰帶領下，發展欣欣向榮。楊文科指出，竹北市在歷屆縣長如陳進興、范振宗、林光華、鄭永金、邱鏡淳等，對竹北市多有建設，使竹北具有各項產業如生醫園區、AI智慧園區等，此外公園多、綠地美，還有水圳作為藍帶，在竹北市長鄭朝方的領導下，更是呈現多元發展的氛圍。

楊文科表示，他期望推動新竹縣成為富而好禮、富而美、富而多元的城市，希望縣民居住在此，能感受到施政的成果，並讓這個城市繼續發光發熱。

縣府於11月推出「新竹縣人口三冠王活動」，除了記者會之外，並邀請竹北市、竹東鎮、湖口鄉特色攤位至縣府好客食堂，並設置宣導看板，回顧近年公共建設、教育文化、交通運輸與社會福利等重大政績，充分展現縣內蓬勃發展與宜居宜業的城市魅力。



