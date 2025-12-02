樂齡數位新生活 金門手機社群軟體教育訓練課程開辦

【記者 洪美滿／金門 報導】因應資訊進步、世代變遷，智慧型手機已成為生活中不可或缺的溝通與資訊工具，為使金門縣銀髮族熟悉數位科技、提升社會參與生活便利性，金門縣志願服務推廣中心今（2日）於金城綜合社會福利館，開辦「志」力學習-樂齡數位新生活手機社群軟體教育訓練，授課對象為金門縣高齡志工，共計52

名參與。期待透過課程引導長輩學習手機基本操作及社群應用且將能更主動地融入資訊社會，增強高齡者對網路的認知與使用能力，同時也期待高齡志工將經驗分享給服務團隊，開創智慧便利的新生活！

本課程將促使長者們能更有效地運用數位工具來解決日常生活大小事，幫助高齡志工熟練手機基本功能與影像處理技巧，增加自我技能，本次特邀請智樂活樂齡活動社群講師，同時也是台北市社會局貴髮貴人薪傳服務及長青人力資源運用方案電腦資訊類志工歐麗慧擔任講師。透過講師在課程上親自示範Line應用程式的各項功能的使用方法，例如QR-code

掃描、提醒通知、訊息收回及刪除等等，並由多位助教手把手帶領長輩實際操作練習，長輩們一邊操作手機、一邊驚呼「原來可以這樣用！」氣氛熱絡又有趣，更在互動中建立連結，為高齡社會開啟更多生活與學習的新可能；提升高齡志工價值。

社會處表示，隨著智能時代及高齡化社會的來臨，每日使用智慧手機圖文與親朋好友互相聯繫感情，已是銀髮長輩的必備技能，金門縣志願服務推廣中心年年爭取衛福部經費補助，針對高齡長者開辦各項教育訓練，協助長者跨越數位鴻溝，與時俱進，未來亦將陸續規劃志工耆老活動、在職訓練及領導訓練等各項課程與活動，鼓勵高齡志工踴躍參與、持續多元學習，展現活到老、學到老的精神。（照片記者洪美滿翻攝）