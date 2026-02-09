樂齡生活更自在 住宅火險不可少

隨著老年人口增加及社會型態的改變，「獨老」已逐漸成為趨勢，一個人老後的居住環境如果要過得舒適，除了注意行走動線、無障礙空間的設置之外，防火相關設備及保險保障也很重要。

依內政部的調查資料顯示，截至113年6月底止，全戶都為65歲以上長者住宅數達71.56萬宅，其中僅一名長者獨居的宅數達54.25萬宅，相較十年前幾乎是翻倍成長。

再根據消防署『112年全國住宅火災統計分析報告』顯示，在住宅火災死亡案件中，以「年齡70歲以上」占多數，而造成罹難的主要因素為：「熟睡」、「生病、殘疾」、「火勢延燒過盛」、「濃煙阻礙」、及「逃生通道阻塞」等。

以上數據足以喚醒國人對於銀髮族居住風險的重視，若能提早預防、平日提高警覺，必能有效降低住宅火災所帶來的危害。

體力、認知能力衰退 長者住宅火災風險高

無論是長者共住或獨居，追求的多半都是生活自主的空間，但仍有其風險存在，火災即為其中之一，常見的火災原因如下：

1. 記憶力衰退，煮食忘記關火，導致鍋子乾燒或油鍋起火。

2. 因為體力或認知能力下降，無法處理雜物，造成居住空間動線不佳、障礙物多，一旦發生火災，屋內過多的易燃物會加速災情擴大，同時也不利於逃生。

3. 生性節儉而長期使用老舊電器造成電線短路或過熱，容易引發電氣火災。

以上為常見的銀髮族住處火災原因，輕則虛驚一場、輕微財產損失，重則人員傷亡，也可能連帶影響鄰居安危，還必須負起賠償責任。

平日留意做好5件事 火神遠離

火神無情，誰都不想靠近；想要和火神保持距離，平常就要培養好習慣並多加留意：

注意1：人離火熄+ 5不1沒有

內政部提醒，用火用電務必做到「人離火熄」，並謹記「5不1沒有」：電源插座不用不插、電線不綑綁折損、插頭不潮溼汙損、用電不超過負載、電器周圍不放可燃物，以及不使用沒有安全標章的電器或延長線。

注意2：選用具安全功能的爐具

建議選用具有熄火遮斷瓦斯裝置，在煮食的過程當中，若因湯水冒出導致火源突然熄滅，則會自動切斷瓦斯；另外搭配防空燒功能的爐具，這樣在發生鍋底溫度異常時，會產生蜂鳴，讓使用者可以即時處理。

注意3：避免在臥室及客廳抽菸

臥室及客廳是常見的住宅起火點，因為帶有大量易燃物品，容易因為一點星火就釀成火災、擴大燃燒。

注意4：加裝住警器設備

住宅火災多半發生在凌晨0時到6時期間，多數人都還在熟睡中，因此一旦發生火災，通常會反應不及、逃生困難；因此建議在家中的廚房、客廳、臥室天花板，加裝附有內政部登錄機構認可標示的住宅用火災警報器，並依照產品內附屬說明書來安裝即可。

注意5：確保逃生動線順暢

家中勿堆放過多雜物，特別是房門口到大門、陽台的動線，一定要暢通且無障礙；同時，如果平常有使用行動輔具的習慣，也應放置於房門口好拿取之處。

投保住宅火險 多添一分保障

水火無情，一旦發生，輕則帶來財物損失，重則殃及人命。為了家人的安全，以及守護長輩的決心，投保住宅火險是必要的。以新安東京海上產險網路投保住宅火險「基本保障款」方案為例，文山區36坪、屋齡48年鋼筋混凝土造且總樓高5樓的純住宅公寓，一年保費約1,738元，即可享有火災及地震基本保障；如果想要更全面的保障，也可以選擇「安心防護款」，可再包含到住宅日常生活責任險、慰問金附加費用條款、住宅鑰匙門鎖費用補償保險、家事代勞費用等保障，一年保費約2,381元。＊詳細保障內容及金額請參考下表↓

家是每個人的避風港，保險更像是一張防護網，守護所有人的安全。因此建議一定要為自己或是長輩的住家投保。特別是長輩居住的房屋，很多人在房貸繳清後就忽略繼續投保火險，這樣的觀念需要特別留意，定期檢查投保狀況，避免保障中斷增加風險。

同時，透過網路來投保很方便，資訊透明，可以依據自己的需求來選擇適合的保障內容，還能享有保費優惠及參加不定期的抽獎活動！



