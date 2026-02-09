樂齡生活更自在 住宅火險不可少
隨著老年人口增加及社會型態的改變，「獨老」已逐漸成為趨勢，一個人老後的居住環境如果要過得舒適，除了注意行走動線、無障礙空間的設置之外，防火相關設備及保險保障也很重要。
依內政部的調查資料顯示，截至113年6月底止，全戶都為65歲以上長者住宅數達71.56萬宅，其中僅一名長者獨居的宅數達54.25萬宅，相較十年前幾乎是翻倍成長。
再根據消防署『112年全國住宅火災統計分析報告』顯示，在住宅火災死亡案件中，以「年齡70歲以上」占多數，而造成罹難的主要因素為：「熟睡」、「生病、殘疾」、「火勢延燒過盛」、「濃煙阻礙」、及「逃生通道阻塞」等。
以上數據足以喚醒國人對於銀髮族居住風險的重視，若能提早預防、平日提高警覺，必能有效降低住宅火災所帶來的危害。
體力、認知能力衰退 長者住宅火災風險高
無論是長者共住或獨居，追求的多半都是生活自主的空間，但仍有其風險存在，火災即為其中之一，常見的火災原因如下：
1. 記憶力衰退，煮食忘記關火，導致鍋子乾燒或油鍋起火。
2. 因為體力或認知能力下降，無法處理雜物，造成居住空間動線不佳、障礙物多，一旦發生火災，屋內過多的易燃物會加速災情擴大，同時也不利於逃生。
3. 生性節儉而長期使用老舊電器造成電線短路或過熱，容易引發電氣火災。
以上為常見的銀髮族住處火災原因，輕則虛驚一場、輕微財產損失，重則人員傷亡，也可能連帶影響鄰居安危，還必須負起賠償責任。
平日留意做好5件事 火神遠離
火神無情，誰都不想靠近；想要和火神保持距離，平常就要培養好習慣並多加留意：
注意1：人離火熄+ 5不1沒有
內政部提醒，用火用電務必做到「人離火熄」，並謹記「5不1沒有」：電源插座不用不插、電線不綑綁折損、插頭不潮溼汙損、用電不超過負載、電器周圍不放可燃物，以及不使用沒有安全標章的電器或延長線。
注意2：選用具安全功能的爐具
建議選用具有熄火遮斷瓦斯裝置，在煮食的過程當中，若因湯水冒出導致火源突然熄滅，則會自動切斷瓦斯；另外搭配防空燒功能的爐具，這樣在發生鍋底溫度異常時，會產生蜂鳴，讓使用者可以即時處理。
注意3：避免在臥室及客廳抽菸
臥室及客廳是常見的住宅起火點，因為帶有大量易燃物品，容易因為一點星火就釀成火災、擴大燃燒。
注意4：加裝住警器設備
住宅火災多半發生在凌晨0時到6時期間，多數人都還在熟睡中，因此一旦發生火災，通常會反應不及、逃生困難；因此建議在家中的廚房、客廳、臥室天花板，加裝附有內政部登錄機構認可標示的住宅用火災警報器，並依照產品內附屬說明書來安裝即可。
注意5：確保逃生動線順暢
家中勿堆放過多雜物，特別是房門口到大門、陽台的動線，一定要暢通且無障礙；同時，如果平常有使用行動輔具的習慣，也應放置於房門口好拿取之處。
投保住宅火險 多添一分保障
水火無情，一旦發生，輕則帶來財物損失，重則殃及人命。為了家人的安全，以及守護長輩的決心，投保住宅火險是必要的。以新安東京海上產險網路投保住宅火險「基本保障款」方案為例，文山區36坪、屋齡48年鋼筋混凝土造且總樓高5樓的純住宅公寓，一年保費約1,738元，即可享有火災及地震基本保障；如果想要更全面的保障，也可以選擇「安心防護款」，可再包含到住宅日常生活責任險、慰問金附加費用條款、住宅鑰匙門鎖費用補償保險、家事代勞費用等保障，一年保費約2,381元。＊詳細保障內容及金額請參考下表↓
家是每個人的避風港，保險更像是一張防護網，守護所有人的安全。因此建議一定要為自己或是長輩的住家投保。特別是長輩居住的房屋，很多人在房貸繳清後就忽略繼續投保火險，這樣的觀念需要特別留意，定期檢查投保狀況，避免保障中斷增加風險。
同時，透過網路來投保很方便，資訊透明，可以依據自己的需求來選擇適合的保障內容，還能享有保費優惠及參加不定期的抽獎活動！
👉住宅火險立即試算投保GO
看更多避風港也需要保障【房屋住宅火災地震保險】
其他人也在看
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
WBC／號稱史上最強！南韓隊「7人有大聯盟資歷」 美記者：贏不了台灣
2026年世界棒球經典賽（WBC）將在3月開打，台灣隊30人名單已於6日正式公布，而台灣被分在C組，將面對日本、南韓等隊伍，力拼只有2席的晉級資格。對此，大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）在節目中分析，就算南韓隊陣中有7人擁有大聯盟資歷，但他仍認為台灣晉級機率超過南韓。
華晨宇超狂寵粉！宣布「拿下3塊地」辦演唱會：有吃有喝有房子
大陸歌手華晨宇，在2013年選秀節目《快樂男聲》出道後，憑藉才華與爆發又具穿透力的嗓音，人氣居高不下。向來寵粉的他，近日卻在演唱會上宣布已經拿下了3塊地，未來不再自行租地、搭建舞台，直接就能開唱，消息立刻轟炸各大論壇。
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
言承旭突現身央視！遭直擊「參加春晚彩排」 多位台灣藝人也在名單內
言承旭去年在F4合體、並與五月天阿信同台的演唱會上再度展現舞台魅力，話題與人氣同步攀升，近期更被拍到現身央視大樓，參與《2026年春節聯歡晚會》彩排，消息曝光後立刻引發粉絲熱議。這也是言承旭時隔多年再度站上央視春晚舞台，再次成為關注焦點。
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
最冷要來了！21縣市低溫「下探剩6℃」
【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
世上最貴的汽車值400億！為什麼黃仁勳要幫S-Class站台？
日前，在Mercedes-Benz創立140周年慶典上，螢幕上出現一個熟悉身影—NVIDIA 執行長黃仁勳穿著皮衣，為這家百年車廠送上祝賀。黃仁勳在致詞中提到，S-Class 不僅是豪華車標竿，更是移動運算的未來。
從跌破80到劍指百元？聯電驚現50萬張大換手 杜金龍：別只盯6％股息，真正戲碼在後頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯電法說會後股價急轉直下，從逼近80元的高檔一路修正到5字頭區間，法人評等也同步降溫，市場一度瀰漫保守氣氛。然而，在一...
田徑／「跨欄甜心」張博雅亞洲室內賽摘金 突破自我刷新全國紀錄
台灣「跨欄甜心」張博雅在8日的亞洲室內田徑錦標賽，女子60公尺跨欄項目刷新全國紀錄，也一舉拿下金牌，是台灣此次在亞洲室內田徑賽首金。
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
2026最強寒流！今入夜下探6度 「這天回暖」飆25度連熱4天
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
"世紀血案"幕後牽涉中資時機敏感 導演打破沉默致歉
政治中心／林靜、嚴文謙 台北報導取材自台灣重大歷史案件"林宅血案"的電影"世紀血案"，爆出未取得當事人林義雄及家屬授權就開拍，引爆社會強烈反彈，外界分析適逢年底台灣選舉，這部牽涉中資的電影，導演不只留學中國，阿公還是警總發言人，唐嘉鴻就批這絕非商業片，而是刻意去政治化、對想翻案的國民黨、中共北京最有利，而導演沉寂多天終於發聲明致歉。
S媽私下曾找她求助！命理師廖美然曝大S「靈魂現況」：她很自在
大S（徐熙媛）離世滿1周年，2/2圈內眾親友在金寶山齊聚參加她的紀念雕像揭幕儀式。命理師廖美然昨上許聖梅的直播節目「危機女王」受訪透露S媽之前曾到觀音殿找她求助。「我們有聊了2次，我記得好像是夏天的時候」，廖美然表示可以理解S媽有多痛，所以她願意竭盡所能幫助S媽。蔡維歆
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...