樂齡生活被「漏尿」困住 單一切口可調式吊帶手術有解
【NOW健康 林志遠／高雄報導】台灣已正式邁入超高齡社會，65歲以上人口超過兩成，其中不少多胎婦女深受「漏尿」、「尿失禁」的困擾。柏仁醫院婦產科林欣穎醫師指出，應力性尿失禁在女性族群中極為普遍：一胎自然產的女性約有25%會出現漏尿問題；若是兩胎自然產，比例甚至高達五成。然而，真正鼓起勇氣就醫的女性卻不到六分之一。
應力型、急迫型尿失禁 症狀與治療大不同
「最大的原因就是害羞。」林欣穎醫師說，許多女性不好意思談論漏尿，甚至會覺得「媽媽都沒有，我怎麼會有」，或誤以為這只是生產、老化後的正常現象。也有不少人不知道，這其實是可以治療的問題，往往要等到聽到親友治療成功後，才願意走進診間。
漏尿不只是身體的不便，更影響心理與社交生活。現在許多人注重健身與肌力訓練，但有漏尿困擾的女性，一跑步、跳繩或重訓就會濕褲子，只能被迫放棄運動。對年長女性而言，更常因此不敢出門，擔心出遊時尷尬漏尿，長期下來容易陷入封閉與孤立。林欣穎醫師分析，尿失禁主要分為兩種：
▸【尿失禁類型1】應力型尿失禁：尿道括約肌或骨盆底肌肉鬆弛，導致出力時（如咳嗽、笑、提重物）易發生漏尿。
▸【尿失禁類型2】急迫型尿失禁：因膀胱神經過度敏感，導致頻尿、急尿，一來不及就會漏。
兩者的治療方式完全不同，急迫型以藥物治療為主；應力型則需針對鬆弛問題進行結構性改善，如骨盆底肌訓練、陰道雷射、填充注射，或必要時進行尿道懸吊手術治療。
林欣穎醫師說明，應力型尿失禁的治療會依嚴重程度分階段進行。首先建議病人調整生活習慣，如避免提重物、減重、控制慢性咳嗽與便秘。輕度患者可選擇雷射治療；中度者可進行尿道旁注射填充；而像是打個噴嚏褲子就全濕、每天都得墊衛生棉的重度患者，則建議接受尿道懸吊手術。
術前醫師會進行膀胱功能檢查與「護墊測驗」，讓患者執行開合跳、咳嗽、蹲起等動作，以測定漏尿量。若超過10克，即屬重度尿失禁，則需要進一步的手術介入。
▲單一切口迷你吊帶利用特殊的固定裝置，為婦女的尿道提供足夠的支撐，以治療應力性尿失禁。（圖／林欣穎醫師提供）
單一切口可調式吊帶手術 尿失禁手術新趨勢
林欣穎醫師表示，目前尿道懸吊手術，仍是全球公認的治療尿失禁黃金準則，成功率約七至八成，長期下來效果穩定。但是在吊帶的選擇上，健保給付的中段尿道吊帶，因需在陰道及兩側鼠蹊部開三個切口，患者術後約需一至兩週的恢復期，走路時會有酸痛感。
相較之下，新型的單一切口可調式吊帶手術，成為新趨勢。僅需陰道內一個切口，外觀無傷口，痛感明顯減少。「很多病人隔天就不痛，甚至有病人禮拜五手術、禮拜六出院、禮拜一就可回去上班。」
新型吊帶在長期效果上與傳統健保吊帶差不多，但恢復更快、照護更簡單。由於陰道黏膜痛覺比表皮弱，術後幾乎無痛，外觀也無需貼膠布或換藥，只要避免陰道灌洗與過度用力，一個月內即可完全恢復。
林欣穎醫師強調，可調式的吊帶特別適合東方女性，因為東方女性骨盆較小，有時微調0.1公分就是漏與不漏的差別，因此他們會在手術中喚醒病人，在半清醒的狀態下請她咳嗽，醫生再依漏尿程度慢慢微調吊帶。
「尿失禁手術是功能性手術，不可太鬆也不能太緊。」林欣穎醫師以水管比喻，「捏太緊水流不出，太鬆又漏水，捏得剛好水才能順利流動。」可調式設計讓吊帶能微調到剛剛好的緊度，大幅提升手術成功率與病人滿意度。
疼痛輕、恢復快 讓樂齡生活擺脫漏尿困擾
由於疼痛輕、恢復快，單一切口可調式吊帶成為越來越多女性的選擇。雖屬自費醫材，但林欣穎醫師認為，若能提早兩到四週恢復正常生活、重返職場，實際上「CP值非常高」，目前院內約九成女性患者都選擇此手術。
台灣女性平均壽命已達87至88歲，「從60歲到80多歲，還有二十幾年的人生，要選擇陽光燦爛地過，還是被漏尿困在家裡？」林欣穎醫師鼓勵女性勇敢面對問題，透過現代微創手術與醫材，輕鬆擺脫尷尬與不便，讓樂齡生活自在無憂。
