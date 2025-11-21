樂齡築夢 苗縣謝旻憲獲教育部社會教育貢獻獎

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣民謝旻憲，長期深耕高齡教育與社區服務，今年榮獲教育部「社會教育貢獻獎個人獎」的殊榮，謝旻憲規劃人生重啟課程、跨年音樂會等創新活動，持續擴大高齡者的社會參與，使長者不僅學習，更能創造新的價值。教育部將於明年1月16日於國立臺灣圖書館演藝廳舉行頒獎典禮。

苗縣府教育處指出，謝旻憲多年來致力於推動高齡教育與社會服務，以策略性領導於2023年成功帶領苑裡鎮優質樂齡學習中心升格為「苗栗縣樂齡學習示範中心」，積極創新樂齡展演模式，創辦常態性樂齡藝文季，建立系統化舞台，讓長者能完整展現生命故事與學習成果。

謝旻憲在數位服務與跨域創新的面向上，推動線上報名系統、培育數位志工團隊，協助長者跨越科技落差，並透過結合警政防詐宣導、節慶展演及創新環島服務行動，使樂齡教育突破場域限制，走入社區與社會各角落。

行政院教育部為表揚致力推展終身教育，培養民眾終身學習態度及習慣，建構學習社會，從事各類社會教育事務卓有成就之團體或個人，訂定社會教育貢獻獎實施要點。今年度教育部社會教育貢獻獎共選拔出34名獲獎者，包含終身奉獻獎2名、個人獎16名、團體獎16名。

