「樂齡組跳舞賽」胡瓜跳舞出題馬上忘記動作！鄉親媽媽神還原舞蹈過關

胡瓜（中）玩遊戲樂開懷。（民視提供）

民視《綜藝大集合》收視持續稱霸，本周節目來到雲林斗六「紅螞蟻生態世界」，現場迎來一群「活到老、學到老」的樂齡跳舞媽媽團，活力滿滿的表現讓胡瓜看得笑開懷，當場靈機一動設計全新遊戲「舞蹈花甲台灣巡迴賽」。比賽規則為每組由兩位藝人與兩位媽媽組隊，第一棒藝人負責出題跳舞，媽媽必須記住舞步並接力傳給下一棒，最後由最後一棒藝人與第一位藝人同時跳舞，比較舞步是否成功傳承，最接近原版者即可晉級。

第一組由舞陽開場，雖然舞步看似不難，卻讓接棒的媽媽們一度暈頭轉向，也讓接力的籃籃看得一頭霧水，忍不住急喊：「什麼東西？」所幸籃籃臨場反應快，仍努力還原舞步，但下一棒的鄉親阿伯卻完全跟不上節奏，亂跳一通，讓準備接手的郭忠祐也滿臉問號，場面相當爆笑。

籃籃開心跟觀眾尬舞。（民視提供）

輪到阿翔組時，身為關主的阿翔竟直接跳起高難度 Locking 舞步，原本大家都替媽媽捏把冷汗，沒想到媽媽接力時竟跳得有模有樣，獲得全場熱烈掌聲。接著登場的胡瓜組，胡瓜才剛出完題，轉頭就對阿翔說：「我都忘記欸！」一路接力到最後一棒，大飛要與胡瓜對舞時，眾人目光全放在胡瓜身上，深怕關主自己露餡，所幸胡瓜關鍵時刻成功跳出原舞步，順利過關，也讓全場鬆了一口氣。

緊接著登場的是刺激度滿點的遊戲「螞蟻上樹」，參賽者需在哨音響起後攀爬傾斜紙管，最快搶到最上方糖果者獲勝。首位上場的張芷緹一開始氣勢如虹、速度領先，卻在半途失去平衡滑落；反觀觀眾雖然動作慢，卻穩扎穩打，最終率先拿下糖果擊敗藝人組。接連幾局，藝人們紛紛失利，甚至一路被追分。

眼看情勢不妙，藝人組只好派出身手矯健的阿翔救援。比賽一開始，阿翔迅速衝上紙管，卻突然失去重心翻落，原以為藝人組即將全軍覆沒，沒想到阿翔臨危不亂，反手抓住紙管、一路倒爬而上，成功搶下糖果，為藝人組拿下關鍵一勝，精彩表現讓全場歡聲雷動。

