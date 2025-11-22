樂齡親子嘉年華 體驗瑜珈魅力

健康瑜珈樂齡親子嘉年華活動由瑜珈老師帶領大小朋友一同體驗瑜珈伸展運動。（吳嘉億攝）

為推廣全民運動與親子互動，中華民國警察眷屬關懷協會與沅瑜珈生活館主辦、中國時報協辦「健康瑜珈樂齡親子嘉年華」活動，200多位新北市民22日踴躍前往新莊宏匯廣場生活舞台參加。現場由專業瑜珈老師帶領，結合樂齡瑜珈與親子瑜珈兩大主題，讓長者能在安全、友善的環境中活動筋骨，也讓親子共同參與運動、增進情感交流，一同體驗瑜珈的魅力。

沅瑜珈生活館負責人李松濱表示，隨著台灣邁入高齡社會，樂齡族群的身體健康、社交需求及心靈照護需要被重視，藉由這次活動，喚起更多市民對樂齡健康的重視；未來規畫成立協會，並在瑜珈場館設立「樂齡關懷據點」，透過固定課程、陪伴活動與興趣培養，打造一個兼具健康、學習與社交功能的友善空間。

新北市議員蔡健棠出席共襄盛舉，他致詞時提到，在高齡化快速發展的今天，社區健康活動不僅能提升長者的身體機能，更能促進世代間的交流與互動，對打造友善宜居的城市具有重要意義。

沅瑜珈生活館說明，隨著社會型態與家庭結構變遷，許多家庭負擔照護壓力，因此希望透過活動串連社區資源，讓親子、長者、照顧者都能感受到多一份支持，讓活動不僅是一場運動體驗，也象徵著社區關懷的擴散，並從親子瑜珈中讓孩子透過遊戲學習專注與協調，能在假日午後共同運動，享受難得的親子時光。

活動現場不僅有專業瑜珈老師帶領互動課程外，也提供健康諮詢、體驗展示等內容，讓參與者獲得實用資訊，在周休假期享受身心放鬆的午後時光。