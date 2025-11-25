樂齡觀光商機 雄獅這樣抓牢牢
財經中心／廖珪如報導
因應台灣高齡化社會趨勢，雄獅旅遊於2018年推出樂齡品牌「大人囝仔聚樂部」並廣受好評。為慶祝成立七週年，雄獅今（25）日不僅頒發旅遊玩家獎項、表揚最佳供應商，更舉辦《2025台灣樂活永續協會論壇》，邀集科技、旅宿、金融、運輸四大產業，共同擘劃永續旅遊的共好時代。
台灣樂活永續協會理事長、雄獅（2731）旅遊董事總經理黃信川表示，「大人囝仔聚樂部」七年來讓樂齡族群「為健康出走」，在親近山林與自然的過程中，獲得身心滿足。「這也是一種永續！」黃信川強調，社會關懷是實踐永續的一環。面對超高齡社會，雄獅與台灣樂活永續協會的角色便是協助樂齡族從旅遊中獲得滿足。因此，雄獅獨家的「大人囝仔聚樂部」特別鎖定樂齡族可彈性運用的時間，主打平日出發、天天出發的多日遊行程，成功創造市場熱度。
國旅多日遊行程佔比逾半
市場數據也印證此一趨勢。雄獅旅遊針對參團旅客的分析顯示，相較2019年國旅仍以一日遊為主流，樂齡族群在後疫情時代對「二日遊以上」行程的偏好顯著提高，截至今年（2025），選擇多日遊的旅客佔比已超過五成。這代表以樂齡族為主力、規劃細緻的深度國旅，市場需求依然強勁。對此，國立政治大學商學院教授別蓮蒂指出，後疫情時代的旅遊心理產生微妙變化，人們渴望擁有「透明泡泡」般的個人自在空間，同時也嚮往群體的溫暖；因此樂齡旅遊已不再受限於既有旅伴，更多人選擇在團體中享受「自在暢遊」的樂趣，透過旅行結識志同道合的新朋友，滿足社交與心靈的雙重需求。
不僅旅遊行程需滿足社交與心靈需求，黃信川也提到，從「大人囝仔聚樂部」的參與者觀察，有不少人都是充滿活力的退休人士，因此期望未來透過台灣樂活永續協會開辦包括導領技巧、導覽解說技巧等樂齡人才培訓課程，媒合至有意願招募樂齡志工或員工的會員單位，讓樂齡族群能在旅遊過程中進行社會服務，延續過往在職涯精采歷練，豐富其人生體驗，同時也引導樂齡族群從參團旅遊的「為健康出走」的旅客，轉變為「走出健康、為群體服務」的人生領隊。
像是在「大人囝仔聚樂部」慶祝活動中，獲得今年「最愛七淘獎」的會員，一年累積參與「大人囝仔聚樂部」行程近 30 次，徹底化身「國旅玩家」，其經歷也激勵身邊同樣年屆樂齡的朋友踏出家門，願意「為健康出走」，不僅在參團的同時結識新朋友，也在樂活漫步的行程中促進身體健康。
樂齡族群的旅遊特性是「不遷就他人、也想探索更多」的趨勢，黃信川指出，因此「大人囝仔」規劃的行程多主打平日出發的二至三日深度遊，特別結合鐵道與山林元素，將「低碳旅遊」的元素也融入其中。值得一提的是，為展現旅遊業落實永續ESG的決心，在台灣永續樂活協會的會員大會上，特別頒贈由會員設計出品的專屬會員獎座。該獎座選用低碳、並通過 FSC 認證的再生瓦楞紙材製作，呈現紙自然質感與永續價值，藉此呼應「共好旅遊時代」的核心精神，象徵旅遊產業與環境之間能夠循環相生、持續共好，邁向更美好的未來。
擘劃永續觀光藍圖
台灣樂活永續協會傳遞樂活永續價值，雄獅也早已將永續價值做為營運核心，如今在旅遊市場趨勢劇烈轉變之下，無論「大人囝仔」系列商品，或是強調永續觀光的商品，都將成為台灣旅遊市場的新機會，也在過程中實踐合適工作與經濟成長、減少不平等、建立多元夥伴關係等聯合國永續發展目標。
在下午舉行的《2025台灣樂活永續協會論壇》中，運輸、旅宿、金融與科技等業者，也為永續旅遊提出解方。Amadeus 大中華及蒙古區旅遊分銷高級副總裁 Brian Chien 強調，「效率即是減碳」，這代表透過生成式 AI 與雲端運算的精準規劃，可減少無效的移動與浪費，讓科技協助產業鏈打破界限、邁向永續治理的關鍵驅動力。
雲品國際董事長盛治仁表示，永續理念早已融入集團治理與旅宿體驗。雲品已完成碳盤查並通過國際查驗，也推動從供應鏈減塑、節能與在地食材循環到負碳排住房與植樹計畫，邀請每一位旅客成為永續行動的實踐者。台灣Visa總經理黃慧琴則從「綠金」經濟角度分析，高消費力客群高度重視「真實性」與「永續體驗」，這意味著台灣觀光應從追求「人次」轉向追求「產值」。若能利用數位支付洞察旅客偏好，設計永續的深度旅遊產品，未來可望成為吸引國際旅客的最強競爭力。
身為運輸業者，國營台灣鐵路公司總經理馮輝昇提到，今年成功取得環境部核發的「自強」、「莒光」及「區間」三類車種碳足跡標籤。在體驗設計上，台鐵以經典便當與禮賓室作為「綠色誘因」，讓搭乘對號列車並入住永續認證旅宿的旅客可獲得實質回饋。此外，透過「鳴日號」、「海風號」等觀光列車，將在地食材、文化體驗與永續旅宿深度結合，證明低碳移動不僅是環境責任，更能轉化為高質感的深度旅遊體驗。從滿足樂齡族的身心需求，到串連產業夥伴共同實踐永續，永續旅遊正為台灣觀光市場開創一片新藍海。這不僅是商業模式的創新，更期盼以此邁向社會與環境共好的永續未來。
