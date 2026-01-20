樂齡運動商機可期 彰化鹿港全民運動館舉辦招商說明會

彰化縣鹿港全民運動館舉辦招商說明會，縣長王惠美(左)說明相關事宜。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣政府積極推動「八大生活圈全民運動館」計畫，備受海線居民期待的「鹿港全民運動館」，二十日在亞太鹿港渡假村舉辦招商說明會，縣長王惠美宣布該館預計今年底完工，由縣府自籌四億元經費，打造占地二公頃的二層樓現代化地標，館內規劃六大核心設施，包含有SPA舒壓的室內溫水游泳池、籃球場、羽球場、桌球室、健身房及體能訓練場，歡迎專業團隊參與經營。

王惠美表示，說明會為鹿港全民運動館招商計畫。縣府目標於縣內八大生活圈各設立一座國民運動中心，和美館預計於今年三月啟用，鹿港館工程進度已超前，可望提前完工服務鄉親。鹿港館具備極佳市場潛力，鹿港鎮內約八萬人口，相鄰的福興鄉有約四萬人口，且緊鄰台六十一線西濱快速道路，交通路網涵蓋呈輻射往外，且擁有彰濱工業區龐大的勞工與就業市場。

縣府雖初步評估十年可創造約二點六億元的產值，但鹿港館周邊坐擁十二萬人口基數及彰濱工業區龐大的就業人口，發展潛力遠不止於此。與會者都是專業經營者，未來也可能成為縣府的合作夥伴，非常歡迎大家提出寶貴意見，縣府會將好的建言納入標案需求。本案絕對沒有預設立場，將採公平、公正、公開的原則辦理，誠摯邀請專業團隊參與，共同開創營運佳績。

教育處表示，針對廠商最關心的營運潛力，該館不僅服務鹿港鎮，更涵蓋鄰近的福興鄉、秀水鄉、線西鄉及和美鎮，擁有穩固的定居人口基數。加上彰濱工業區龐大的就業人口，以及鹿港本身強勁的觀光人流，具備「定居、產業、觀光」三大消費動能。