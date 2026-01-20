樂齡運動商機可期，鹿港全民運動館招商說明會登場。圖／彰化縣政府提供





彰化縣政府積極推動「八大生活圈全民運動館」計畫，備受海線居民期待的「鹿港全民運動館」今（20）日在亞太鹿港渡假村舉辦招商說明會，由彰化縣長王惠美親自主持，廣邀專業團隊參與營運規劃。王惠美宣布，鹿港全民運動館預計於115年底完工，未來將成為兼具運動、休閒與健康促進的重要地標。

樂齡運動商機可期，鹿港全民運動館招商說明會登場。圖／彰化縣政府提供

王惠美表示，鹿港全民運動館由縣府自籌4億元經費興建，占地約2公頃、規劃2層樓現代化場館，設置6大核心設施，包括附設SPA舒壓的室內溫水游泳池、籃球場、羽球場、桌球室、健身房及體能訓練場，提供全年齡、全族群多元運動服務，誠摯邀請具專業經驗的團隊參與經營。

王惠美指出，縣府目標在縣內八大生活圈各設置一座全民運動館，其中和美館預計今年3月啟用，鹿港館工程進度超前，可望提前服務鄉親。鹿港鎮約有8萬人口，鄰近福興鄉約4萬人口，合計12萬人口基數，且緊鄰台61線西濱快速道路，交通便利，並坐擁彰濱工業區龐大的就業人口與消費能量，市場潛力深具前景。

縣府初步評估，鹿港全民運動館10年可創造約2.6億元產值，未來發展潛力更可望隨人口、產業與觀光成長持續擴大。招商將秉持公平、公正、公開原則辦理，廣納業界建言，打造具永續經營與商業效益的運動場館。

教育處補充，鹿港全民運動館除服務在地居民外，亦可涵蓋福興、秀水、線西及和美等鄰近鄉鎮，加上觀光人潮，具備「定居、產業、觀光」三大消費動能。未來營運不僅可帶動運動產業鏈發展，也將創造在地就業機會，實現地方繁榮與產業發展的雙贏。

