樂齡長輩變身手機攝影高手 鳳信有線電視媒體識讀X影像創作營超暖登場
「樂齡學習趣」媒體識讀暨社區影像創作營11/4登場 樂齡長輩化身手機拍照達人！
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】台灣大寬頻鳳信數位有線電視本年度敦親睦鄰活動–「樂齡學習趣」鳳信媒體識讀暨社區影像創作營，接續在鳳山區福誠里與新強里舉行，邀請專業師資教導學員用智慧型手機學習拍攝技巧，希望學員都能夠將課堂所學實際應用於未來當中，透過攝影及照片分享，豐富自己的生活。
身處資訊爆炸的時代，打開社群媒體，每天都會接收到來自四面八方的消息，到底是真是假、來源是否可靠，這時候就需要培養辨別真假消息的能力，因此特別安排媒體識讀課程，透過影片及實際案例灌輸學員正確的媒體識讀觀念，以期學員都能夠養成思辨習慣。
尤其現今網路詐騙猖獗，除了消費者須時刻保持謹慎，網路業者更扮演關鍵角色，對此，台灣大寬頻鳳信數位有線電視總經理 林勝宏表示，為讓客戶擁有最安全的上網環境，台灣大寬頻鳳信數位有線電視攜手世界級資安品牌「趨勢科技」，推出網路守護家方案，首創業界依成員分級設定，無時無刻替全家人阻擋駭客及病毒攻擊，且設備狀態淺顯易懂，能輕鬆掌握家中成員網路使用狀況，防範危險網站攻擊、降低網路詐騙風險。目前台灣大寬頻鳳信數位有線電視也推出好康活動，凡申辦1G上網指定方案就可免費體驗網路守護家多重服務，希望以最實惠的價格，讓用戶享有安心又順暢的上網體驗。
「『樂齡學習趣』鳳信媒體識讀暨社區影像創作營」手機攝影課程，邀請業界資歷豐富的林鴻文老師，帶領學員認識智慧型手機的拍攝技巧，從鏡位擺放、構圖設計到美學培養，甚至是鮮少使用的全景攝影與連拍模式，一步步手把手帶領樂齡學員操作，透過鴻文老師的細心講解，學員們都能夠完整吸收，於實作分享產出自己的攝影作品。
鳳山區福誠里里長許德發與新強里里長李得勝均表示，過去不曾留意手機內建的相機功能，但因本次課程中學到許多拍攝技巧，加上參與學員都是長者，因此希望透過此次活動鼓勵長輩活到老學到老，培養更多興趣，也增加對科技應用的認識。此次感謝台灣大寬頻鳳信數位有線電視釋出企業資源，辦理敦親睦鄰活動，讓鳳山在地有興趣學習數位應用的長輩，能走出家門與志同道合的夥伴一起學習新事物，也期待未來有更多合作機會，造福當地民眾。
台灣大寬頻鳳信數位有線電視致力於替每個家庭量身打造最優質的上網環境，針對高頻寬用戶免費提供Wi-Fi健檢服務，給予無線Wi-Fi機擺放建議，或以多台Mesh Wi-Fi提高訊號涵蓋率，實現全屋上網零死角。未來鳳信數位有線電視將秉持著「回饋地方、永續經營」的經營理念，力行企業社會責任，以回饋地方民眾。（圖╱台灣大寬頻鳳信數位有線電提供）
