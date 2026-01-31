樂齡集郵竹竹苗區郵友相見歡 郵友遠從高雄岡山前來熱情令人動容

鐵道迷郵友黃山霖遠從高雄岡山至新竹相見歡，更送給每名郵友其親自攝影的明信片作品，尤其莒光號明信片，讓身為鐵路局子女的郵友收到相當感恩。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

在高齡社會之際，台灣郵政持續推動樂齡集郵，農曆春節前夕，卅一日竹竹苗區的樂齡集郵人士齊聚一堂，交換及分享集郵心得，一行人獲得滿滿的正能量，彼此互祝金馬迎春、福氣滿門。

國小退休教師洪志銘郵友送給蓋有今日郵戳的明信片予郵友，還加贈新竹福袋，讓大家馬年馬上幸福、馬上有錢。（記者彭新茹攝）

竹竹苗區召集人陳冠綸表示，此次係全國樂齡集郵人士成立群組後，為加強彼此間的交流，展開分區聯誼，由於台中、彰化、高雄地區的郵友原本就極為活躍常交流，因此分區目前只分北區、竹竹苗區及嘉南地區，竹竹苗區此次係第三次交流聚會。

樂齡集郵竹竹苗區郵友於農曆春節前夕相見歡，竹竹苗區召集人陳冠綸（左一），當年小五因轉學，母親買了八二三砲戰的紀念郵票讓他寫信寄給同學，從此與集郵結下一輩子的情緣。（記者彭新茹翻攝）

陳冠綸指出，雖說係分區聚會，但全國人士皆可參加。以此次來說，最遠係來自高雄岡山的黃山霖，鐵道迷的黃山霖還送給每名郵友兩張明信片，皆是黃山霖的攝影作品，尤其莒光號明信片那張，讓新竹樂齡集郵社指導老師鄧素君收到後相當開心，她說，父親係臺鐵退休，將把這張明信片轉送給即將過八十六歲生日的父親。

住在新竹退休的國小教師洪志銘也送給每名參加的郵友寫著集郵趣味交的紀念明信片，蓋有今日郵戳的甲戳，相當有心。陳冠綸也送給每名郵友香港馬年明信片及新加坡郵資券；還有其他郵友也帶來新年賀禮分享予大家。而其中一位郵友係從台中北上前來的宜寧高中退休教師姚添財，他也是陳冠綸當年就讀高中的學校老師。

陳冠綸很感慨地說，民國八０年代，當年每枚新郵票印有八百萬枚至一千萬枚，如今，卻只印三十萬枚，可以想見通訊軟體之科技影響，不過手寫仍有其相當暖度，希望大家有空還是可以多寫信，收信的感覺很棒喔！