樂齡體健設施 納北市公園評估

台北市65歲以上人口居全國之冠，高齡化已是城市趨勢，有北市議員認為，目前北市多數公園仍以一般使用者或兒童需求為主，長者友善設施略顯不足。北市公園處回應，台北市有51.3％大型及鄰里公園設有體健設施，未來新闢或改造公園時，會將長者友善設施納入考量，現行公園將依當地需求評估設置。

議員陳重文指出，北市公園整建與新建，大多以單點改善方式，未以人口結構為基礎，系統性納入高齡者使用需求的整體規畫方向，導致各區公園在長者友善設施配置、活動機能與安全性等品質有明顯落差，公園作為民眾日常休憩活動的公共空間，規畫設計須回應實際需求。

陳重文以廣慈博愛園區為例，園區內設有老人體健區，並依長者體能條件與使用習慣規畫適齡器材，搭配動線、座椅與休憩空間等整體設計，兼顧健康促進與日常使用。

陳重文表示，目前北市規畫公園時，尚未明確建立以長者人口比例、活動型態及安全需求為基礎的設計指引，亦未就老人體健設施、休憩空間、照明配置與無障礙動線，提出一致性規畫原則，導致高齡者實際使用公園時，面臨設施不足或不符需求情況。

公園處回應，台北市共有910座大型及鄰里公園，其中467座、51.3％公園設有體健設施，未來新闢或整體改造公園、設置體健設施時，除考量公園整體景觀環境，會將長者友善設施納入整體考量，以因應高齡化都市時代來臨，現行公園是否增設高齡長輩可使用器材，將依當地需求研議規畫設置。