樂齡5G安康社區共照計畫成果發表會 科技照護偏鄉長輩不再孤單

▲「樂齡5G安康社區共照計畫」成果發表會由資策會數位轉型研究院主任楊惠雯(右三)擔任見證人，由智慧時尚股份有限公司總經理張育銓(右二)捐贈行動量測包給泰武鄉長潘明福(左四)、牡丹鄉與獅子鄉代表。

【記者 王雯玲／屏東 報導】在經濟部中小及新創企業署「擴大中小企業5G創新服務應用計畫」的支持下，資策會攜手智慧時尚股份有限公司，於屏東縣泰武、牡丹與獅子三原鄉推動「樂齡5G安康社區共照計畫」，為偏鄉長者打造全新的智慧照護模式。

▲屏東基督教醫院院長吳榮州(後排右七)指出，在5G時代，科技的力量讓醫療能量強化，讓更多偏鄉被照顧，增加偏鄉長輩健康的平均餘命。

計畫以5G技術為核心，串聯醫療院所、文健站、照服員與在地商家，建構綿密的照護網絡。透過行動量測設備，長者的生理徵象能即時回傳雲端平台，搭配遠距健康監測、AI跌倒風險辨識，讓照護人員能快速掌握長者狀況，減輕日常負擔。同時整合藥局、餐飲、輔具與交通等在地資源，提供飲食、用藥、活動與生活支持，讓「生活即照護」的理念在偏鄉落地。此模式不僅提升照護品質，更促進社區共榮與商業永續，為原鄉長者開啟智慧照護的新契機。

▲「樂齡5G安康社區共照計畫」透過與在地店家的合作，包含藥局、輔具店、交通業者與小農品牌等，打造「生活即照護」的場景。

在成果分享的環節中，智慧時尚股份有限公司總經理張育銓以「三大5G科技亮點」為主軸，深入介紹本計劃的核心成果。他指出，計劃的推動不僅是技術導入，更是貼近偏鄉長輩生活需求的創新照護模式。

首先，透過長輩前往文健站或由關懷員到府進行生理徵象量測與量表評估，照服員能依據量測結果與長輩的身體狀況，提供AI跌倒風險評估，提前掌握潛在危險，讓照護更具預防性。其次，屏東基督教醫院的專業醫療團隊透過5G技術進行遠距諮詢，讓長輩在社區即可獲得醫師的專業建議，減少舟車勞頓與醫療延誤，提升照護的即時性與便利性。第三，計劃更進一步串聯在地店家，將餐飲、藥局、輔具與交通等生活資源納入共照網絡。長輩或家屬可透過Line對話機器人提出需求，系統便能精準鏈結到合適的在地店家，提供健康餐食、用藥諮詢、輔具試用或交通接送等服務，讓「生活即照護」的理念真正落地。

張育銓強調：「我們的目標不只是導入科技，而是建立一個讓長輩安心、讓社區共榮的照護生態系。」這樣的模式不僅提升偏鄉照護品質，更促進在地商家參與，形成良性的商業循環，展現科技、人文與社區共榮的融合成果。

活動現場也安排互動體驗區，讓與會者親身操作行動量測包、體驗整體服務流程與店家的共照關懷，並與屏東基督教醫院醫師進行視訊諮詢。以前偏鄉長輩要看醫生都要搭車一小時以上，現在只要在文健站量測完，就能遠距與照顧專家視訊諮詢，真的方便又安心。在地店家也可以加入共照友好店家，在地提供長輩營養餐，而輔具店家也遠在屏東市，故可以了解長輩的生理狀況與跌倒風險後，提供輔具選擇的諮詢建議服務，為偏鄉的長輩選擇最佳的方案。

本計畫不僅關注健康，更深入長輩的食衣住行育樂。透過與在地店家的合作，打造「生活即照護」的場景：藥局提供用藥諮詢與血壓量測、輔具店依據量測數據推薦輔具、交通業者提供接送服務、農特產供應商配送在地蔬果。這些服務不分長輩健康狀況，依風險等級提供差異化照護，並逐步導入自費商品與服務，建立永續商業循環。

在捐贈儀式中，智慧時尚團隊正式將行動量測設備與平台系統交付三鄉代表，象徵科技照護正式落地偏鄉。泰武鄉鄉長潘明福也共同發表感言：認同這不只是設備的捐贈，更是照顧文化的轉型，我們的長輩值得更好的照護，而這個服務模式正是我們努力的開始。

展望未來，執行團隊期盼更多原住民鄉鎮能加入這樣的服務模式擴散，透過政府、醫療、企業與社區的協力，讓我們一步步實現「科技照護，人文共榮」的理想。（圖／智慧時尚提供）