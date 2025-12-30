樂齡5G安康社區共照計畫 打造偏鄉長者智慧照護新模式

樂齡5G安康社區共照計畫為偏鄉長者打造全新的智慧照護模式。（記者毛莉翻攝）

記者毛莉／屏東報導

在經濟部中小及新創企業署「擴大中小企業5G創新服務應用計畫」的支持下，資策會攜手智慧時尚股份有限公司，於屏東縣牡丹、獅子及泰武三原鄉推動「樂齡5G安康社區共照計畫」，為偏鄉長者打造全新的智慧照護模式。

該項計畫以5G技術為核心，串聯醫療院所、文健站、照服員與在地商家，建構綿密的照護網絡，透過行動量測設備，長者的生理徵象能即時回傳雲端平台，搭配遠距健康監測、AI跌倒風險辨識，讓照護人員能快速掌握長者狀況，減輕日常負擔。

同時整合藥局、餐飲、輔具與交通等在地資源，提供飲食、用藥、活動與生活支持，讓「生活即照護」的理念在偏鄉落地；此模式不僅提升照護品質，更促進社區共榮與商業永續，為原鄉長者開啟智慧照護的新契機。

這項成果發表會，現場也安排互動體驗區，讓與會者親身操作行動量測包、體驗整體服務流程與店家的共照關懷，並與屏東基督教醫院醫師進行視訊諮詢。

智慧時尚公司總經理張育銓指出，「樂齡5G安康社區共照計畫」的推動，不僅是技術導入，更是貼近偏鄉長輩生活需求的創新照護模式，期盼更多原住民鄉鎮能加入服務模式擴散，透過政府、醫療、企業與社區的協力，一步步實現「科技照護，人文共榮」的理想。