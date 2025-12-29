樂齡5G安康社區共照 為偏鄉長輩打造智慧照護

記者孫建屏／綜合報導

在經濟部中小及新創企業署「擴大中小企業5G創新服務應用計畫」的支持下，資策會攜手智慧時尚股份有限公司，在屏東縣泰武、牡丹與獅子等3原鄉推動「樂齡5G安康社區共照計畫」，為偏鄉長者打造全新的智慧照護模式，並於今（29）日舉行成果發表會，智慧時尚團隊也正式將行動量測設備與平台系統交付3鄉代表，象徵科技照護正式落地偏鄉。

此一計畫以5G技術為核心，串聯醫療院所、文健站、照服員與在地商家，建構綿密的照護網絡。透過行動量測設備，長者的生理徵象能即時回傳雲端平台，搭配遠距健康監測、AI跌倒風險辨識，讓照護人員能快速掌握長者狀況，減輕日常負擔。

同時，計畫並整合藥局、餐飲、輔具與交通等在地資源，提供飲食、用藥、活動與生活支持，讓「生活即照護」的理念在偏鄉落地，不僅提升照護品質，更促進社區共榮與商業永續，為原鄉長者開啟智慧照護的新契機。

屏東基督教醫院院長吳榮州表示，在5G時代，科技的力量讓醫療能量強化，讓更多偏鄉被照顧，增加偏鄉長輩健康的平均餘命；智慧時尚股份有限公司總經理張育銓則在成果分享時指出，計劃的推動不僅是技術導入，更是貼近偏鄉長輩生活需求的創新照護模式，加入計畫實施偏鄉的長輩或家屬，未來可透過Line對話機器人提出需求，系統便能精準鏈結到合適的在地店家，提供健康餐食、用藥諮詢、輔具試用或交通接送等服務，讓「生活即照護」的理念真正落地。

活動現場安排互動體驗，讓與會者親身操作行動量測包、體驗整體服務流程與店家的共照關懷，並與屏東基督教醫院醫師進行視訊諮詢。以往偏鄉長輩要看醫生都要搭車一小時以上，現在只要在文健站量測完，就能遠距與照顧專家視訊諮詢，方便又省時。

泰武鄉鄉長潘明福在受贈行動量測設備與平台系統後表示，這不只是設備的捐贈，更是照顧文化的轉型，家鄉的長輩值得更好的照護，「樂齡5G安康社區共照計畫」的服務模式正是努力的開始。執行團隊期盼更多原住民鄉鎮能加入這樣的服務模式擴散，透過政府、醫療、企業與社區的協力，讓我們一步步實現「科技照護，人文共榮」的理想。

「樂齡5G安康社區共照計畫」舉行成果發表會，由資策會攜手智慧時尚股份有限公司為偏鄉長者打造全新的智慧照護模式，象徵科技照護正式落地偏鄉。（主辦單位提供）

泰武鄉、獅子鄉與牡丹鄉在現場輩們體驗行動測量包，體驗整體服務流程與店家的共照關懷，並與屏東基督教醫院醫師進行視訊諮詢。（主辦單位提供）

「樂齡5G安康社區共照計畫」透過與在地店家的合作，包含藥局、輔具店、交通業者與小農品牌等，打造「生活即照護」的場景。（主辦單位提供）