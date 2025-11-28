樂。無齡博覽會登場！從居家照護到AI監測 南台灣最大樂齡展一次看懂

2025樂。無齡博覽會開幕典禮啟動儀式，中央與地方政府長官蒞臨與主辦單位安益集團總裁涂建國(前排右三)、茵康國際總經理曾姿雯(前排左一)共同大合照 (圖主辦單位提供）

「2025 樂。無齡博覽會」今（28）日在高雄展覽館盛大開幕，今年以 「全民大健康」 為主軸，聚焦 55+ 樂齡族群、中壯年族群與亞健康民眾，串聯中央及地方政府與科技健康產業，展示長照輔具、AI 智慧監測、預防醫學及多元健康生活方案，打造南臺灣最完整的樂齡健康展。

開幕典禮由健身工廠專業教練帶動健身操揭幕，與貴賓及民眾一起動起來。（圖主辦單位提供）

開場以活力健身帶動操揭幕，邀請長官、貴賓與現場民眾一同動起來，象徵以行動實踐「全民大健康」的核心精神，展現樂齡健康融入日常的積極態度。安益集團總裁涂建國表示，樂無齡博覽會邁入第 11 屆，展會從早期以輔具展示為主，逐漸發展為推動 Well-being（幸福感）的重要展覽平台。今年以居家照顧、智慧健康、預防醫學、健康飲食四大主題，協助民眾找到真正改善生活品質的解決方案。

2025樂。無齡博覽會開幕典禮，安益集團總裁涂建國致詞。（圖主辦單位提供）

茵康國際總經理曾姿雯則指出，展期三天規劃多場舞台講座與活動，包括全人關懷照護服務協會帶來的百人爵士舞、烏克麗麗彈唱，菲律賓退休署的「原來在菲律賓生活可以這麼幸福」，以及旗山南勝社區發展協會的敲打玩音樂等節目。衛生福利部主任秘書劉玉娟致詞指出，台灣將於明年正式邁入超高齡社會，政府已超前部署長照政策，長照預算從初期50億元逐年提升，明年將突破900億元，「長照 3.0」將於明年啟動，聚焦健康老化、在地安老與安寧善終，並推動居家、社區、醫療與社福的五合一無縫照顧體系。

高雄市政府副秘書長王宏榮表示，高雄市 65 歲以上人口已達 56.1 萬人，占 全市人口20.6%，正式邁入超高齡城市。高齡化將深刻影響城市發展，此次高市府整合 11 個局處共同參展，從經濟、社福、醫療到防詐宣導全面呈現政策成果，展現城市在面對高齡化時代的積極準備。

下午舉行的「人屋雙老・在宅安老」論壇，透過台日經驗分享深入探討人口老化與住宅老化的挑戰，分享高齡者住宅設計的關鍵原則與需注意事項。從照護、建築、科技到制度面向，提供民眾與照護產業提前規劃未來的居住與照護需求。主辦單位也特別規劃許多展期間的驚喜活動，每日上午9:30發放限量30張早鳥號碼牌，11:00憑牌即可兌換當日早鳥禮，並有多項抽獎及健康體驗活，2025樂。無齡博覽會展至周日，主辦單位邀請民眾一同走進高雄展覽館，共同參與這場以「全民大健康」為願景、跨世代共享的年度健康盛會。

更多資訊請至官方網站查詢: https://www.eldercareasia.com/zh-tw/index.html