樊家懿勇救輕生男子性命 局長吳敬田公開表揚稱譽

【民眾網許順德臺中報導】臺中市警四分局大墩派出所警員樊家懿成功挽救欲跳樓輕生男子一命，其忠勤精神展露無遺，使他膺選「好人好事楷模」；警察局長吳敬田在局務會報公開表揚樊員，致贈水晶獎座及千元禮券以資鼓勵。

大墩派出所警員樊家懿在去年十一月八日中午擔服巡邏勤務時接獲通報，指四十一歲的謝姓男子疑似情緒低落，獨自在大墩路住家頂樓有輕生意圖，樊員得知後立即趕赴往現場。

當樊員抵駛現場，發現謝男坐在頂樓牆邊不發一語，且位置十分危險，研判若謝男情緒激動便會瞬間掉落；經與其家人瞭解得知，謝男因收到法院判決書後心情低落，旋在家族群組留下「等收屍」等遺言後便獨自上樓，家屬見狀立即報警協助。

樊家懿在與家屬交談中聽聞謝男已服用大量鎮定劑並飲用酒精，見謝男眼神明顯渙散，坐於牆邊不斷搖晃，可見藥效已慢慢發作，處境堪虞。

為避免謝男失足掉落，立即與其展開交談並安撫高亢情緒，警方趁其不注意之際，當機立斷上前用力將謝男強拉下女兒牆，成功避免憾事驚傳。

警員樊家懿主動認真反應機敏，臨危不亂搶救危旦之際，讓警察正義助人形象得以彰顯，經分局督察組長許庭沂及警員李亦偉查證屬實，及時挽救男子一命足為同仁表率、殊值嘉許。

《圖說》吳敬田頒發水晶獎座及千元禮券給樊家懿。（記者許順德翻攝）