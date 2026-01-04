樊振東全英文受訪 談到新外號Funny 眼睛笑成一條縫

國乒大滿貫得主樊振東近日在德甲薩爾布呂肯俱樂部全英文接受採訪，他表示自己最大的優勢是力量，目前最喜歡的桌球運動員是他的隊友弗朗西斯卡，最喜歡的足球俱樂部是皇家馬德里，職業生涯最美好瞬間是去年的巴黎奧運會，因為對他來說是特別的時刻；最後他還透露隊友給他起了個新外號，叫Funny。樊振東談及這個外號時，眼睛笑成一條縫，網友驚呼「這也太可愛了」。

魯中晨報報導，樊振東2025年加盟了德甲薩爾布呂肯，開始了自己的留洋生涯，如今也很快適應了歐洲的生活。據央視體育消息，樊振東的2026賽季首秀，鎖定在北京時間1月4日17:30的德國杯半決賽。他將率領薩爾布呂肯隊，挑戰衛冕冠軍奧克森豪森。若順利晉級，決賽將於同日晚間開打，這意味樊振東很有可能面臨「一日雙賽」的考驗。

另外，樊振東近日用英語接受DYN的快問快答，被問到最大的優勢是什麽？樊振東表示是「力量」；最喜歡的乒乓球運動員，樊振東馬上回答是他現在的隊友弗朗西斯卡。至於最喜歡和誰一起訓練？樊振東馬上成了端水大師：「所有人！」他也透露自己的足球主隊是皇馬。

接著被問到最精彩的關於乒乓球的時刻，樊振東回答是去年巴黎奧運男單決賽，因為「對於我來說很特別」。最後他也說，弗朗西斯卡現在給他一個新綽號叫做funny，還忍不住笑了出來，看到這一幕，網友們紛紛表示，「建議發一下外網點讚」、「腦子靈活，笑容可愛」、「怎麼可以那麼可愛」，還有不少人稱讚他的英文非常好。

