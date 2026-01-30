樊登引爆《主角模式》熱潮！AI時代重塑出版價值 迷霧中指引成長路徑

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

在AI席捲的2026年，大眾對未來的焦慮不減反增。CMoney跨海結盟說書天王樊登，不僅是其知識產業的戰略布局，更透過頂級導師同台激盪，解構如何啟動內在動力，重塑自我成長。

今（2026）年初，出版與知識付費產業迎來一場指標性的層峰對話。由台灣金融資訊龍頭CMoney策劃的《主角模式》新書發布會，特邀作者—「亞洲第一說書人」樊登親自來台。

發布會現場，不僅蔡康永親臨致詞，還匯集了暢銷作家郝旭烈、公關教母丁菱娟，以及知名YouTuber志祺七七、文森說書Vincent、張修修等近200名知識型KOL（意見領袖），更揭示了CMoney從金融投資領域轉向「全知識平台」的布局野心。

AI時代仍堅守實體閱讀 樊登用說書打造知識堡壘

活動開場，作家蔡康永以感性視角切入產業觀察。他認為，在生成式AI席捲創作端的當下，樊登仍堅持寫書與開設實體書店，是在數位洪流中「為人類文明築起最後一道堡壘」。蔡康永指出，這種對知識深度的堅持，是文明不被演算法吞噬的關鍵。

隨後，樊登親自導讀年度大作《主角模式》，解構其創辦《帆書》App（原名樊登讀書）13年來的商業邏輯。樊登認為，知識付費的成功關鍵在於「反潮流」—在免費資訊氾濫、焦慮感激增的年代，系統化「聽書」並非取代閱讀，而是幫助讀者降低閱讀門檻，最終將導流回紙本書市場，創造讀者、作者、出版商與說書平台的「共贏」模式。

志祺七七也發表演說，以其個人的挫折與憂鬱經歷為例，分享如何將瓶頸提煉為成就他人的社會影響力，此觀點也強調了創作者在成長路徑上的「反脆弱性」。文森說書Vincent則談到，在資訊過載環境中，單純的「金句複製」已失去流量紅利，唯有回歸「特殊性」，才能建立具備護城河的品牌標籤。

CMoney擴大內容版圖 引進頂尖智庫升級知識力

這場發布會背後，另一個深層的意義在於CMoney的戰略轉型。CMoney創辦人李岳能坦言，過去公司專注於「人生投資」，但優質決策需要更廣泛的知識體系作為支撐。引進《帆書》與邀請樊登來台，是為了補足投資理財之外的成長拼圖。

CMoney事業群總經理陳睦仁則指出，CMoney具備深厚的軟體實力與訂閱制經驗，這與《帆書》的商業模式高度契合。他透露，這次合作僅是戰略轉型的第一步，未來還計畫引入矽谷投資人吳軍、潤米諮詢創辦人劉潤、華爾街知名投資人James Altucher、頂級投資顧問Jim Rickards等海內外頂尖智庫，擴大內容版圖。

CMoney營運長葉上齊表示，樊登的到來不只是單純的新書推廣，而是台灣知識經濟產業的一次升級。透過系統化知識的養成，CMoney期望讓用戶從單純的「投資獲利」，進階到全方位的「主角模式」成長體驗。

在發布會的圓桌論壇環節，難得地由樊登、郝旭烈、丁菱娟、張修修4位頂級導師同台交流。本文節錄該論壇精華片段，重現4位導師對於「成長」、「競爭力」與「抗焦慮」的思維激盪。

頂級導師同台激盪 解析成長痛點與誤區

郝旭烈：《主角模式》的核心就是「成長」。很多人覺得成長很難、很不舒服，你們怎麼看成長這件事？

丁菱娟：我覺得成長的過程絕對不是舒服的。因為成長意味著你要跳出舒適圈，去面對你從沒做過、甚至不擅長的事。成長很違背人性，這也是為什麼很多人寧願選擇「躺平」，因為那比較舒服。但我想告訴大家，當你感到挫折、壓力大到懷疑人生時，你要告訴自己：你正在成長的路上。

樊登：丁老師說成長是痛苦的，但我有不同看法。我聽過一句話特別好玩：「大家都說要走出舒適圈，誰能告訴我怎麼進去？」事實上，如果你真的理解學習，你會發現學習本身是極大的快樂，那是「意解心開」。

人這輩子成長與否，有時候自己決定不了。你即便什麼都不學、什麼都不做，你至少還在「長胖」、「長老」。既然身體的改變改不了，不如在「長老」的同時，學一點好玩的東西。我媽媽 70多歲開始學跑步，現在快80歲了，膝蓋反而變好。成長不是磨難，是發現新可能的驚喜。

郝旭烈：樊老師提到「做點好玩的」，但很多人苦惱的是「找不到自己喜歡什麼」。樊老師從材料工程到管理，再到電影博士，最後做說書，領域跳躍極大，您是怎麼找到天命的？

樊登：這是個誤區。天命不是「找」到的，是「做」出來的。很多人羨慕別人運氣好找到天命，但沒有東西是靠運氣找到的，而是你使勁做、做出了樂趣。任何事只要你認真做，認真到一定程度，就會產生「心流」（Flow）。如果你覺得無聊，不是那件事的原因，是你做得不夠認真。即便是戲院裡拉布幕的師傅，拉了50年，他拉幕的節奏能跟戲的情緒產生共鳴，他就變得稀缺。

經濟學上，「可替代性」決定了你的價格。水很有價值但便宜，是因為可替代性高。只要你做一件事能超過99%的人，你就一定能賺到錢，因為你變得不可替代。所以，不要換來換去地找，而是要認真地做。

張修修：樊老師講到心流我非常有感。我環遊世界時是帶著「電玩哲學」去的。對我來說，成長就像RPG（角色扮演遊戲）。當超級瑪利掉進洞裡，你不會坐在地上哭，你會按重來，對吧？人生只要還沒「登出」，所有的失敗都只是經驗值的累積。我把練電玩角色的心力拿來「練自己」，當我看見自己的技能點（像是英文、體力）上升時，那個快樂是巨大的。

郝旭烈：但現實中，我們常遇到一種人，你跟他說要成長，他卻說：「我就這樣就好了，我不想改。」面對這種「躺平」的心態，我們該怎麼辦？

焦慮源於腦中工具不足 閱讀將拉開人生差距

樊登：《非暴力溝通》說，話語的背後有需求。當年輕人說「我這樣就好了」，他的需求通常是「希望被接納、不希望被批評」。我的建議是：管好你自己就好。你活得精彩，別人自然會被影響；你越是逼他，他的前額葉皮質壓力越大，反而什麼都做不了。讓他們休息，壓力減小了，人天生向上的動力自會跑出來。不要太操別人的心，先操自己的心。

丁菱娟：沒錯。所以我常說「做就對了」。我40歲時也很焦慮，覺得自己只會工作，太乏善可陳。後來我給自己一個戰略：一年只學一樣才藝。第1年鋼琴、第2年瑜伽、第3年畫畫。我們常高估1年能完成的事，卻低估了10年可以成就的功業。用時間的複利去疊加，成長就不會那麼緊繃。

張修修：真的要「先鬆開」。我常跟粉絲說：「你很棒，放輕鬆，別太逼自己了。」很多時候我們不想成長是因為一直被打壓，累積了太多社會與長輩的壓力。當腦袋裡的皮質醇濃度降下來，你才有空間讓向上的動力跑出來。

郝旭烈：最後，請樊登老師給台灣的讀者一句關於「抗焦慮」的建議。

樊登：楊絳先生給煩惱的年輕人回信時說過：「你所有的問題，都在於想得太多，而讀書太少。」焦慮是因為你腦子裡的工具太少，所以反覆糾結內耗。不要因為不看書就放棄「買書」，買書是買一個「成長的機率」。紙本書擺在客廳、擺在廁所，它會天天提醒你、刺激你。即便你買10本只讀1本，那1%的機率也足以拉開人生差距。

▋樊登 小檔案

西安交通大學管理學碩士、北京師範大學電影學博士，曾任央視《實話實說》主持人、大學教授，精讀歷史、哲學、商業理論、管理學、心理學，被譽為「行走的百科全書」。2013 年創立《樊登讀書》（2023年更名為《帆書》），至今已累積8,000萬名用戶，總收聽時長超過13億小時。著有《主角模式》、《可複製的溝通力》、《讀懂一本書》、《低風險創業》等暢銷書籍。

