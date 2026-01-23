樋口愛將再度來台！演唱會規模升級 售票資訊一次看

才唱完新北淡水跨年，日本創作女歌手樋口愛宣布3月21日在TICC舉辦個人演唱會。（寬宏藝術提供）

日本創作女歌手樋口愛（ヒグチアイ）今（23日）正式宣布，將於3月21日於台北國際會議中心舉辦「HIGUCHIAI band tour 2025-2026 in TAIPEI」演唱會，以完整樂團編制呈現。繼前兩次台灣專場門票完售、2025年底於新北淡水跨年晚會擔任壓軸演出後，樋口愛第四度來台，演出規模也從去年的 Legacy 音樂展演空間，一路升級至指標性大型場館TICC。門票將於1月29日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票（Kham.com.tw）、全台萊爾富、OK便利超商。

回顧 2025 年樋口愛於Legacy Taipei的專場演出，不僅門票迅速售罄，現場更以強烈情感張力與高完成度演出掀起熱烈討論。她僅以鋼琴與嗓音，便讓全場觀眾沉浸其中，多首作品唱到歌迷紅了眼眶，也讓不少樂迷直呼「意猶未盡」。

樋口愛「HIGUCHIAI band tour 2025-2026 in TAIPEI」演唱會，將帶來完整樂團配置。（寬宏藝術提供）

才華洋溢的樋口愛，自幼學習多種樂器，2022年，她以動畫《進擊的巨人》片尾曲〈悪魔の子〉席捲全球串流榜，於超過百國拿下冠軍；同年再為《孤獨搖滾！》創作主題曲與插曲歌詞，細膩文字與情感深度獲得高度評價，被譽為「下北澤文豪」。

去年10月推出的第六張專輯《私寶主義》，以「失去、寬恕與自我肯定」為主題，從女性視角出發，卻具備跨越世代與性別的普遍共感。音樂上以鋼琴為核心，融合細膩電子聲響與漂浮節奏，樋口愛透過作品傳達「我的價值，由我自己定義」的核心信念，也讓這次樂團編制巡演備受期待。「HIGUCHIAI band tour 2025-2026 in TAIPEI」門票將於1月29日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票（Kham.com.tw）、全台萊爾富、OK便利超商。

