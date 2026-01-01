樋口愛新北跨年舞台太強！沒配翻譯原因曝光 超暖心：想跟觀眾直接互動

記者王培驊／綜合報導

樋口愛壓軸登上新北跨年活動，現場沒有任何翻譯，僅靠她跟台下觀眾溝通，氣氛卻相當好。（圖／新北市文化局 YT）

日本創作歌手樋口愛於2025年12月31日壓軸登上新北淡水跨年晚會八里左岸舞台，一身紅色造型氣質登場，清亮又具穿透力的嗓音瞬間抓住全場目光。值得一提的是，當她在台上與觀眾互動時，現場並未安排翻譯人員，卻絲毫不影響演出氛圍，反而因她自然親切的表現，獲得不少好評。

日本創作歌手樋口愛唱功被大讚。（圖／新北市文化局 YT）

據主辦單位透露，這段演出原本就未安排主持人訪問環節，也沒有規劃翻譯，主要是日方與主辦事前溝通後，希望由樋口愛親自運用自己學會的中文，搭配英文與日文簡單串場，保留更多時間與現場觀眾直接互動，讓舞台節奏更加完整、自然。

實際演出時，樋口愛也展現十足誠意，不僅用中文、英文、日文交錯向台下打招呼，還驚喜加入簡單台語，親切問候：「大家好，我是樋口愛，大家甲飽未？」接著分享自己從日本來到台灣，吃了小籠包和便當，笑說「我愛大家」，成功拉近與觀眾的距離。

當她好奇詢問台下觀眾是否喜歡日本動畫，聽到滿場齊聲喊出《進擊的巨人》時，更忍不住笑說：「我就知道！」引發全場歡呼。樋口愛因替《進擊的巨人 The Final Season Part 2》創作並演唱片尾曲〈惡魔之子〉爆紅，後續再為完結篇獻唱〈路上小心〉，成為該系列極具代表性的聲音。

當天她在舞台上全程開麥、自彈自唱，獻唱多首作品，穩定又充滿情緒張力的演出，讓現場與線上觀眾都相當投入。即便是戶外跨年舞台，面對天氣與環境變數，她仍以音樂牢牢掌握節奏，感染力十足。

不少網友也在直播留言區大讚，「現場感染力超強」、「沒有翻譯也完全沒問題」、「自彈自唱真的太強」、「唱這麼多首根本賺到」，普遍認為即使沒有翻譯輔助，也能感受到她想傳達的情感。當天現場氣氛熱絡，觀眾反應相當正面，並未因沒有翻譯而出現冷場狀況。樋口愛以最直接、最純粹的方式完成跨年舞台，也成為今年「閃耀新北1314跨河煙火」活動中，令人印象深刻的一段演出。

