樋口愛登台跨年 盼逛夜市吃好料

日本創作歌手樋口愛6月才來台灣舉辦個人演唱會，留下「一定會再來台灣」的約定，沒想到短短半年後就兌現承諾，甚至是首度來台參加跨年活動，登上2026新北八里跨年舞台。她透露過去都是與妹妹一起跨年，這次的跨年舞台演出，造訪從未去過的淡水、八里一帶，讓她充滿新鮮感與期待。

談到即將再次與台灣粉絲見面，她開心表示，能夠一次又一次來到自己很喜歡的地方，見到最喜歡的粉絲們，還能一起跨年，「現在就已經讓我非常期待了」。語氣中藏不住的興奮，也讓人感受到她與台灣之間逐漸累積的深厚情感。

她笑說，過去跨年幾乎都是和妹妹一起辦活動，還會在倒數瞬間上演「吵架情境劇」，讓現場充滿笑聲。這次是第一次在跨年時舉辦正式演唱會，盼能將舞台打造成一場「今年總整理」的演出，想把「大家今年真的都很努力了」的心情傳達給觀眾。

聊到每次來台灣最期待的行程，樋口愛立刻進入美食模式，直呼喜歡的東西實在太多，包括豆花、小籠包、滷肉飯、珍珠奶茶，到各式水果與細麵條，笑說「光說就餓了」！她也透露，自己還沒有真正坐在夜市攤位吃過飯，希望這次有機會好好體驗。