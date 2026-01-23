樋口愛第4度來台規模大升級 3月首度唱進TICC

樋口愛將於3月21日在台北國際會議中心開唱。（寬宏藝術提供）

日本創作女歌手樋口愛今（23日）正式宣布將於3月21日在台北國際會議中心（TICC）舉辦「HIGUCHIAI band tour 2025-2026 in TAIPEI」演唱會，以完整樂團編制呈現，繼前2次台灣專場門票完售、去年年底於新北淡水跨年晚會擔任壓軸演出後，將是她第4度來台，演出規模也從去年的Legacy音樂展演空間，一路升級至指標性大型場館TICC，展現她在台灣持續攀升的人氣。

回顧2025年樋口愛於Legacy Taipei的專場演出，不僅門票迅速售罄，現場更以強烈情感張力與高完成度演出掀起熱烈討論，她僅以鋼琴與嗓音，便讓全場觀眾沉浸其中，多首作品唱到歌迷紅了眼眶，也讓不少樂迷直呼「意猶未盡」，當時演出結束後，社群平台湧現大量好評分享，歌迷紛紛敲碗下一次專場，樋口愛也不付歌迷期盼，攜新專輯來台開唱，喜訊連發。

廣告 廣告

樋口愛自幼學習多種樂器，18歲起便以鍵盤自彈自唱展開創作之路，擅長將生活中的細微感受轉化為強烈且真實的音樂語言，以溫潤厚實卻充滿力量的嗓音，唱出人性中的脆弱、掙扎與自我凝視。2022年以動畫《進擊的巨人》片尾曲〈悪魔の子〉席捲全球串流榜，同年再為《孤獨搖滾！》創作主題曲與插曲歌詞，細膩文字與情感深度獲得高度評價，被譽為「下北澤文豪」。

2025年10月推出的第六張專輯《私寶主義》，成為她出道10週年的重要里程碑，專輯以「失去、寬恕與自我肯定」為主題，從女性視角出發，卻具備跨越世代與性別的普遍共感，音樂上以鋼琴為核心，融合細膩電子聲響與漂浮節奏，樋口愛透過作品傳達「我的價值，由我自己定義」的核心信念，也讓這次樂團編制巡演備受期待。

「HIGUCHIAI band tour 2025-2026 in TAIPEI」票價分為3990（含10元福利券）、3680、3280、2880、1880，門票將於1月29日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票、全台萊爾富、OK便利超商。

更多中時新聞網報導

洪詩照顧失智公公：愛屋及烏

NBA》詹皇21年全明星先發告終 巴特勒賽季報銷

視資源如糞土 循環經濟絆腳石