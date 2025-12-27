樋口愛解鎖台灣跨年！前往八里竟最想做「這一事」

日本創作歌手樋口愛。（圖／寬寬整合提供）





破億點擊的日本創作歌手樋口愛，確定登上2026新北八里跨年舞台，消息一出立刻引發粉絲熱議。才在今年6月於台灣舉辦個人專場演唱會留下「一定會再來台灣」的約定，沒想到短短半年後就真的兌現承諾，還直接解鎖「跨年舞台」成就，讓不少歌迷直呼又驚又喜。

談到即將再次與台灣粉絲見面，樋口愛開心表示，能夠一次又一次來到自己很喜歡的地方，見到最喜歡的粉絲們，甚至還能一起跨年，「現在就已經讓我非常期待了」。語氣中藏不住的興奮，也讓人感受到她與台灣之間逐漸累積的深厚情感。

多次造訪台灣的樋口愛，這回也將首次踏上淡水、八里一帶。她透露，這是自己第一次來到這個區域，能走進從沒去過的城市，本身就讓人覺得很棒，也對河畔舞台的演出環境充滿新鮮感與期待。

首次在台灣參與跨年活動，又是在八里河畔這樣特別的場地，樋口愛也坦言，這次的跨年對她來說意義相當不同。她笑說，過去的跨年幾乎都是和妹妹兩個人一起辦活動，甚至還會在倒數瞬間上演「吵架情境劇」，讓現場充滿笑聲。這次則是睽違一段時間、甚至幾乎算是第一次在跨年時舉辦正式演唱會，因此希望能將舞台打造成一場「今年總整理」的演出，想把「大家今年真的都很努力了」的心情傳達給觀眾，「如果能成為一場溫柔的演出就好了」。

聊到每次來台灣最期待的行程，樋口愛立刻進入美食模式，直呼喜歡的東西實在太多。從豆花、小籠包、滷肉飯、珍珠奶茶，到各式水果與細細的麵條，一口氣如數家珍，還笑說「光說就餓了」。她也透露，自己其實還沒有真正坐在夜市攤位吃過飯，因此對夜市美食一直非常在意，希望這次有機會好好體驗。

由於跨年夜河畔舞台氣溫偏低，樋口愛也特別分享來自寒冷地區長大的禦寒小秘訣。她笑著說，只要把「有『首』字的地方」保暖，例如脖子、手腕、腳踝，因為這些地方有比較粗的血管，身體就會整個暖起來。她也建議大家可以把暖暖包放在手套或襪子裡，貼近這些部位，「聽說是這樣啦（笑）」，語氣輕鬆又可愛。

從專場演唱會到跨年舞台，從台北一路唱到八里河畔，樋口愛的台灣行程不斷升級。這次站上2026新北八里跨年舞台，她將用音樂陪伴歌迷一起倒數，在年末夜晚送上溫柔卻充滿力量的歌聲，也讓這場跨年多了一份專屬於樋口愛的溫度。

除了樋口愛的溫柔歌聲，新北八里跨年舞台卡司火力全面開啟。從韓國大勢新星女團 Baby DONT Cry、日本破億點擊歌手樋口愛，到國內搖滾天團動力火車、療癒系歌姬以莉·高露 Ilid·Kaolo、人氣歌手陳華、情歌實力派梁文音、唱跳歌手賴晏駒 LAI，全數集結八里左岸。再加上新生代團體 babyMINT、U:NUS、PALLAS 帕拉斯輪番轟炸舞台，從熱血、感動到全場大合唱一次到位，氣氛一路推到最高點。OPEN!家族也將陪著大小朋友一起倒數，從第一首歌嗨到最後，讓八里河畔在跨年夜徹底沸騰，成為迎接2026年最不能錯過的現場。



